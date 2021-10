‘ആര്യന്റെ സുഹൃത്ത് അർബാസിന്റെ ബാഗിൽ 6 ഗ്രാം ലഹരിമരുന്ന്; റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമില്ല’

മുംബൈ ∙ ആഡംബര കപ്പലില്‍നിന്നു ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ച കേസില്‍ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖിന്റെ മകന്‍ ആര്യൻ ഖാനെ ഈ മാസം 11 വരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്നു നർകോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ (എന്‍സിബി). രാജ്യാന്തര ലഹരി മാഫിയയുമായി ആര്യനു ബന്ധമുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഫോണില്‍നിന്നു ലഭിച്ചുവെന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്‍സിബി വ്യക്തമാക്കി. സംഘാടകർ തന്നെ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതാണെന്ന വാദമാണ് ആര്യൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്.

‘ഉപയോക്താവിനോട് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഹരി എത്തിച്ചത് ആരാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാനാകും? ആരാണ് ഇതിനായി പണം മുടക്കിയതെന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ലഹരിമാഫിയയുമായി ഈ സംഭവത്തിനു ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു സൂചന. വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കൂടിയ അളവില്‍ ലഹരിമരുന്ന് സംഭരിച്ചിരുന്നു.’– എൻസിബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കുമേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നു കേസ് പരിഗണിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ലഹരി ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ആര്യന്റെ അഭിഭാഷകൻ നിലപാടെടുത്തു.

‘രാജ്യാന്തര ലഹരിവ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് എൻസിബി ആരോപിക്കുന്നത്. കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലഹരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേക അതിഥിയായാണു കപ്പലിലേക്കു ക്ഷണിച്ചത്. ആര്യന്റെ ബാഗിലും സുഹൃത്ത് അർബാസിന്റെ ബാഗിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അർബാസിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ആറു ഗ്രാം ലഹരിമരുന്ന് ചെറിയ‌ അളവാണ്. മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തവരുമായി ആര്യനു ബന്ധമില്ല’– മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സതീഷ് മാൻഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

കപ്പലിലും പുറത്തുമായി നടത്തിയ തുടർ റെയ്ഡുകളില്‍, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലഹരിമരുന്നു ശേഖരം കണ്ടെത്തിയെന്ന് എന്‍സിബി വ്യക്തമാക്കി. ഫോൺ ചാറ്റിൽ കോഡ് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാങ്ക്, പണമിടപാടുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തത വേണമെന്നും എൻസിബി അറിയിച്ചു. ലഹരിമരുന്നു വിതരണം ചെയ്ത ശ്രേയസ് നായരെ എന്‍സിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാണ് ആര്യൻ അടക്കം എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. മുംബൈയിൽനിന്നു ഗോവയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട കോർഡിലിയ എന്ന കപ്പലിലായിരുന്നു ലഹരിവേട്ട.

English Summary: In Court, Shah Rukh Khan's Son Aryan Vs Probe Agency Over Drugs Bust