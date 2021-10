ലഖിംപുർ: കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകനെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ്; മരണം 9

ലക്നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖിംപുരിൽ കർഷകർ കാറിടിച്ചു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു. കൊലപാതകത്തിനു പുറമേ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, കലാപമുണ്ടാക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഫ്ഐആറിൽ 14 പേരുടെ പേരുണ്ട്. കർഷകരെ ഇടിച്ച കാറുകളിലൊന്ന് ഓടിച്ചിരുന്നത് ആശിഷ് മിശ്രയാണെന്ന് കർഷകർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, ലഖിംപുരിൽ മരിച്ച കർഷകരുടെ മൃതദേഹവുമായി കർഷകർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നു. ഡൽഹി യുപി ഭവനുമുന്നിൽ 11 മണിക്ക് കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കും. ലഖിംപുർ അതിർത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അടച്ചു. സ്ഥലത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും നിരോധിച്ചു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒന്‍പതായി. പ്രദേശിക മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നാല് കര്‍ഷകരുടെയും മൂന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു ഡ്രൈവറുടെയും മരണം ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയില്‍ ഞായറാഴ്ച പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയിലേക്കു കാറുകള്‍ ഇടിച്ചുകയറ്റിയതിനെത്തുടര്‍ന്നു 4 പേരും ഈ കാറുകള്‍ കത്തിച്ചതോടെ മറ്റു 4 പേരും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. 3 ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും ഡ്രൈവറുമാണിത്. രണ്ട് എസ്യുവികളിലൊന്ന് ഓടിച്ചിരുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ്കുമാര്‍ മിശ്രയുടെ മകന്‍ ആശിഷ് മിശ്രയാണെന്നു കര്‍ഷകര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്ര കൃഷി നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരാണെന്നും അവരെ വരച്ച വരയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ രണ്ടു മിനിറ്റ് മതിയെന്നും ഈയിടെ മന്ത്രി മിശ്ര പറഞ്ഞതില്‍ പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നിരുന്നു. യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു മിശ്ര ഞായറാഴ്ച ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയിലെ ബന്‍ബിര്‍പുര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉപരോധിക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വരാനിരുന്ന ഹെലിപ്പാഡിനു സമീപം രാവിലെ തന്നെ സമരക്കാര്‍ തമ്പടിച്ചതിനാല്‍ യാത്ര റോഡ് മാര്‍ഗമാക്കി. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെയും കരിങ്കൊടി ഉയര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ, ആശിഷ് കര്‍ഷകര്‍ക്കു നേരെ കാര്‍ ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നു സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, കല്ലേറിനെത്തുടര്‍ന്ന് കാറുകള്‍ മറിഞ്ഞെന്നും അതിനടിയില്‍പ്പെട്ടാണ് 2 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് മന്ത്രി മിശ്രയുടെ വാദം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ മടങ്ങി. വടക്കന്‍ യുപിയില്‍ നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ജില്ലയാണു ലഖിംപുര്‍ ഖേരി.

