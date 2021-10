‘പ്രിയങ്ക, നീ പിന്മാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, നിന്റെ ധൈര്യം കണ്ട് അവർ ഭയന്നു’: രാഹുൽഗാന്ധി

ലക്നൗ∙ പ്രിയങ്കയുടെ ധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരണകൂടം സ്തംഭിച്ചുപോയെന്ന് രാഹുൽഗാന്ധി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിലെ സംഘർഷ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ പ്രിയങ്കയെ പൊലീസ് തടയുകയും ബലംപ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹോദരിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്.

"പ്രിയങ്ക, നീ പിന്മാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ ധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ അവർ ഭയന്നു. നീതിക്കായി അഹിംസയിലൂന്നിയുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അന്നദാതാക്കളെ നാം വിജയിപ്പിക്കും"- രാഹുൽഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. നിരവധിപ്പേരാണ് പ്രിയങ്കയെ പിന്തുണച്ച് രാഹുലിന്റെ കുറിപ്പ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർഷക വിരുദ്ധ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അക്രമത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാനായി ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പ്രിയങ്ക ലഖിംപുർ ഖേരിയിലെത്തിയത്. പൊലീസ് പ്രിയങ്കയെ തടഞ്ഞതോടെ ബഹളമായി. വാറന്റാ കാണിക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ ഇവിടെ നിന്നും പോകില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രിയങ്കയെ പിടിച്ചുവലിച്ച് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കർഷകരുടെ രാജ്യമെന്നും കർഷകരെ കാണുന്നതിൽനിന്ന് എന്തിന് തടയുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു. കർഷകരുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പ്രിയങ്കയെ ഹാർഗാവിൽനിന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ബി.വി. ശ്രീനിവാസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നേരത്തേ സംഘര്‍ഷ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങിയ പ്രിയങ്കയെ ലക്നൗവില്‍ വച്ച് യുപി പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അര്‍ധരാത്രിയോടെ കാല്‍നടയായി പ്രിയങ്കയും സംഘവും ലഖിംപുർ ഖേരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. പിന്നീട് പൊലീസ് അനുമതിയോടെ വാഹനത്തിലായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ യാത്ര.

