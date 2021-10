തടഞ്ഞിട്ടും കൈക്കൂലിക്ക് കുടപിടിച്ച് കേരളം; ഖജനാവ് ‘സ്വാഹ’, പോക്കറ്റിൽ ‘ആഹാ’

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗതാഗത വകുപ്പിൽ കൈക്കൂലിയുടെ പിടി ആരു വന്നാലും മാറില്ലെന്നത് പഴംചൊല്ലല്ല, എല്ലാക്കാലത്തെയും പുതുചൊല്ലാണ്. എക്കാലവും പ്രസക്തിയുമുണ്ട്. കൈക്കൂലിക്ക് ഒരു കാലത്തും കുറവില്ല, കൂടുകയേയുള്ളൂ. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പുതിയ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും തയാറുണ്ടോയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യം. അതിനെന്താ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനാക്കിയല്ലോ എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ മറുപടിയെങ്കിൽ വകുപ്പിലെ ഓൺലൈൻ പരിപാടി കണ്ട് നാട്ടുകാർ വാപൊത്തി ചിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ എല്ലാം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നാൽ കാര്യം നടപ്പില്ല. ഓൺലൈനിൽ എല്ലാം നടന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കാത്തിരുന്നാൽ പണി കിട്ടും എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കില്ല! അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പേപ്പറെല്ലാംകൊണ്ട് നേരെ ആർടി ഓഫിസിൽ ചെല്ലണം, ഏജന്റിനെ കാണണം. പിന്നെ കാണേണ്ടവരെ എല്ലാം ‘കാണേണ്ടതുപോലെ’ കാണണം. പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കണം, തിരിച്ചുപോരണം. ഇതാണിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ.

ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വിടമാട്ടെ...

ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ഇടപാട് പറയണമെങ്കിൽ അടുത്തിടെ നടന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയണം. തിരുവനന്തപുരത്ത് അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് കഥ. പൊലീസിലെ വിജിലൻസിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആരെയും കൈക്കൂലിയുമായി പിടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരുന്നു സമയം കളയേണ്ട. നേരെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അവിടെ ചെന്നാൽ മിനിമം 25,000 രൂപ ഏതു സമയത്തും കൈക്കൂലിപ്പണം കിട്ടും. കേസെടുക്കാം തിരിച്ചുപോരാം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിജിലൻസ് സംഘം നേരെ അമരവിളയ്ക്കു പോയത്. ചില വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി കിട്ടിയിരുന്നു. അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചായക്കട 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുമത്രേ. വിജിലൻസ് സംഘം നേരെ കടയിലേക്ക് ചെന്നു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ 15,000 രൂപ കെട്ടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. വിജിലൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾതന്നെ ഉത്തരവും കിട്ടി. പണം അപ്പുറത്തെ സാറന്മാരുടെയാണ്. അതായത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തുന്ന കൈക്കൂലി ഏജന്റുമാർ പിരിച്ചെടുത്ത് ചായക്കടയിൽ ഏൽപിക്കും. ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപൊയ്ക്കോളും.

ഗതാഗതവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി പണം കൈകൊണ്ടു തൊടുന്നതേയില്ല. എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരം! ഇവിടെ പണം പിരിക്കാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏജന്റ് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പിന്നീട് ഒന്നരക്കോടിയ്ക്കൊരു വീട് വച്ചത്രെ. പിരിവുകാരന് ഇത്രയും കിട്ടിയെങ്കിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ജോലിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടിയതെന്തായിരിക്കും? ഒരു ഡ്യൂട്ടിയെടുത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, എന്നു വച്ചാൽ 24 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ 30,000 രൂപ വരെ കൈക്കൂലി കിട്ടുമത്രെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് പത്തോ ഇരുപതോ ലക്ഷം ഭരണകക്ഷി പ്രമുഖർക്ക് കൊടുത്തുവെന്നോ വാങ്ങിയെന്നോ പറയുന്നതിൽ എന്ത് അദ്ഭുതം. സർക്കാർ കാര്യം മുറപോലെ നടക്കണം.

‘പടി’ വിട്ടൊരു പരിപാടിയില്ലെന്ന് കേരളം

ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെ എല്ലാ സേവനവും ഓൺലൈൻ ആക്കിയതിനാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അടിയന്തിരമായി നിർത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശശിഭൂഷൺ. സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാലിന് കത്തയച്ചിട്ട് ഒരു മാസമായി. ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഓൺലൈൻ ആക്കിയിട്ട് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ എന്തിന് തുടരുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉത്തരം അമരവിള കഥയിൽനിന്നു കിട്ടും.

വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ കോവിഡ് കാലത്തെ കാഴ്‌ച. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

19 ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലായി 75 അസി.മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരും (എഎംവിഐ) 25 മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരും (എംവിഐ) 75 ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റുമാരും ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നു. അമരവിള ഇൻ, അമരവിള ഔട്ട്, പൂവാർ (തിരുവനന്തപുരം), ആര്യങ്കാവ് (കൊല്ലം), കുമളി (ഇടുക്കി), ഗോപാലപുരം, ഗോവിന്ദപുരം, മീനാക്ഷിപുരം, നടപ്പൂണി, വേലൻതാവളം, വാളയാർ ഇൻ, വാളയർ ഔട്ട് (പാലക്കാട്), വഴിക്കടവ് (മലപ്പുറം), കാട്ടിക്കുളം, മുത്തങ്ങ, (വയനാട്), ഇരിട്ടി (കണ്ണൂർ), മഞ്ചേശ്വരം, നീലേശ്വരം, പെർള (കാസർകോട്) ഇങ്ങനെ കൈക്കൂലിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരു ശ്രമിച്ചാലും താഴെ മുതൽ മുകൾത്തട്ടിൽ വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനെ ചെറുക്കും.

വാളയാറിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കൈക്കൂലി പണം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വോക്കിടോക്കി വരെ ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിജിലൻസ് പിടികൂടിയത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ്. ഇവരെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തു. വാളയാറിൽ മാത്രം ദിവസം കുറഞ്ഞത് 1200 വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു. ദിവസവും ലക്ഷങ്ങളുടെ പണപ്പിരിവിന് താഴെ മുതൽ മുകൾത്തട്ടിൽ വരെ പങ്ക് കിട്ടുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നു.

ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് ഇപ്പോഴും പിടിവലി ശക്തമാണ്. ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവനക്കാരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി റോഡിലെ പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്നാണ് വകുപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇൗ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് 25 എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കാമെന്നാണ് വകുപ്പിൽ ഉയരുന്ന നിർദേശം. പക്ഷേ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തൊട്ടുകളിക്കാൻ ഉന്നതർക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നതാണ് പ്രശ്നം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ലോഡ് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും വേയിങ് മെഷീൻ (ഭാരം തൂക്കുന്ന യന്ത്രം) ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാം മതിപ്പു വിലയാണ്. ലോറിക്കാരൻ ഒരു കണക്കു പറയും, തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു തുക പറയും, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി വരാൻ താൻ കൊടുത്ത കൈക്കൂലിത്തുക പറയും, പിന്നെ മുകൾത്തട്ടിൽ വരെ കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ കണക്കും പറയുമ്പോൾ ലോറിക്കാരൻ കാശ് കൂടുതൽ കൊടുത്തു പിരിയും. സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് സ്വാഹ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഭരണനേതാക്കളുടെ പോക്കറ്റ് ആഹാ!

ഓൺലൈൻ എന്നൊരു തമാശക്കളി

മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പാണ് ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാ സർക്കാരുകളുടെയും എക്കാലത്തെയും തലവേദനയെന്നുകണ്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വാഹൻസാരഥി, പരിവാഹൻ എന്നീ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും സജ്ജമാക്കി. ഇതിൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരു മൗസ് ക്ലിക്കിൽ പരിഹാരം ഉണ്ട്. എന്നാൽ കേരളം ഇതിൽ വ്യാപകമായി വെള്ളം ചേർത്തു. സംഗതി പറയാനൊരു ഓൺലൈൻ. പക്ഷേ ആർടി ഓഫിസിലെ ഏജന്റുമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈക്കൂലിയും അതേപടിതന്നെ തുടരുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ രീതിയിലേക്ക് കേരളം അതിനെ മാറ്റി. അത് എങ്ങനെയാണെന്നതല്ലേ രസകരം.

എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പ്രിന്റും രേഖകളും കൊണ്ട് പഴയതുപോലെ ആർടി ഓഫിസിലെ ഏജന്റുമാരെ സമീപിക്കുക. ഏജന്റുമാർക്ക് പണം കൊടുക്കുക. അവർ അത് സുരക്ഷിതമായി ആർടി ഓഫിസിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും നൽകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് പരിഹാരമാകും. അതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ. കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം അപേക്ഷകൻ ഓഫിസിൽ പോകാതെ പൂർണമായും ഫെയ്സ്‌ലസ് സർവീസാണുള്ളത്. അപേക്ഷകൻ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും അടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്രൂവൽ ചെയ്യുന്നതുമായ ദ്വിതല സംവിധാനമാണ്.

എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന തർക്കമുയർന്നതോടെ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന അപേക്ഷ ‘പരിശോധന’യ്ക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ കൂടി ഫയൽ ചെല്ലുന്ന ത്രിതല സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കേന്ദ്രം ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ഇത് അഴിമതിയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്ററാണ് (എൻഐസി) വാഹൻ സാരഥിയും പരിവാഹനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഈ ത്രിതല സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്നും ദ്വിതല സംവിധാനമേ അനുവദിക്കൂവെന്നും നിർദേശിച്ച് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി.

നിലവിൽ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിൽ 8 സേവനങ്ങൾ കൂടി പൂർണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചന തുടങ്ങി . മൂന്ന് തല സംവിധാനം ഇതിൽ ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാകുവെന്ന എൻഐസിയുടെ നിർദേശമുള്ളതിനാൽ ഇൗ സേവനങ്ങൾക്കായി ഇനി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് പോകേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് സൂചന. പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനിഷ്ടങ്ങളെ മറികടന്ന് നടപ്പിലാകുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം.

പൂർണമായും ഓൺലൈനിലേക്ക് 8 സേവനങ്ങൾ

ആർസി ബുക്കിലെ േമൽവിലാസം തിരുത്തൽ, വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റൽ, വാഹനത്തിന്റെ എൻഒസി നൽകൽ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർസി ബുക്ക് നൽകൽ, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ റദ്ദാക്കൽ, എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ, പെർമിറ്റ് പുതുക്കൽ (സ്റ്റേജ് ക്യാരിയേജ് പെർമിറ്റ് ഒഴികെ), സ്റ്റേജ് ക്യാരിയേജ് പെർമിറ്റ് ഒഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റിന്റെ വ്യതിയാനം (വേരിയേഷൻ ഓഫ് പെർമിറ്റ്) എന്നിങ്ങനെ 8 േസവനങ്ങളാണ് പൂർണമായും ഓൺലൈനാക്കിയത്.

ബിഎച്ച് റജിസ്ട്രേഷൻ ഒളിച്ചുകളി

ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു ആനുകൂല്യവും ഇളവും പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് നൽകില്ലെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത് ജനനന്മയ്ക്കുള്ള ഭരണത്തിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുമോയെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രിയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്ന് മന്ത്രി അത് ജനങ്ങൾക്കു നൽകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് വാഹനം വാങ്ങി റജിസ്ട്രേഷനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ളത്.

കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റ്.

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ഥാനാന്തര റജിസ്ട്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഭാരത് സീരീസ് (ബിഎച്ച് സീരീസ്) എന്ന പേരിൽ ഏകീകൃത റജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയെങ്കിലും കേരളം ഒളിച്ചുകളി തുടരുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്ൈസറ്റായ പരിവാഹൻ പോർട്ടലിൽ ബിഎച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് കാണാമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അത് തുറക്കാനാകില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചു.

കേരളത്തിൽ റജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി പോർട്ടലിൽ തുറക്കുന്നത് കേന്ദ്രം തൽക്കാലം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇൗ ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ വാഹനം വാങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന വാഹനയുടമകൾ കുടുങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് അൽപം നീട്ടിവയ്ക്കുകയല്ലാതെ ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സൈനികർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ഓഫിസുകളിലെയും ജീവനക്കാർ, നാലോ അതിലേറെയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓഫിസുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബിഎച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ സാധ്യമാകുക. പദ്ധതി വരുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾ ആർടി ഓഫിസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്.

വാഹന നികുതി 15 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അടയ്ക്കുന്ന നിലവിലെ രീതിക്കു പകരം 2 വർഷത്തിലൊരിക്കലാക്കും. 14 വർഷത്തിനു ശേഷം പ്രതിവർഷം അടയ്ക്കണം. കേരളത്തിൽ വാഹന നികുതി 9% മുതൽ 21% വരെയാണ് ഇൗടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിഎച്ച് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇത് 8% മുതൽ 12% വരെ മാത്രമേയുള്ളു. കേരളത്തിൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വാഹനവിലയും ഒപ്പം ജിഎസ്ടി തുകയും കോംപൻസേറ്ററി സെസും ചേർന്ന തുകയുടെ മുകളിലാണ്. 28% ആണ് ജിഎസ്ടി തുക വരുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോപൻസേറ്ററി സെസ് – 0 മുതൽ 22% വരെയാണ് ഉടമയിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര റജിസ്ട്രേഷനിൽ വാഹനവില മാത്രം കണക്കാക്കി അതിന്റെ മുകളിലാണ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതോടെ ഉപഭോക്താവിന് വലിയ തുകയുടെ ലാഭമുണ്ടാകും.

ആധാർ പദ്ധതിയും അട്ടിമറിച്ചു

വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ ഇടപാടിനും ഇനി ആധാർ നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാർ 6 മാസം മുൻപ് ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നടപ്പായില്ല. പഴയ വാഹനങ്ങൾ കൈമാറ്റത്തിന് ഇത് പറ്റില്ലെന്നും പലർക്കും ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത നമ്പരല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ഇതിനായി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാസം പ്രചാരണവും സമയവും കൊടുക്കാമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.

എന്നാൽ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ റജിസ്ട്രേഷന് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം സമ്മതമറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതും കേരളത്തിൽ മാത്രം അട്ടിമറിച്ചു. വാഹനമേഖലയിലെ സുതാര്യതയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര നടപടി. ബെനാമിപ്പേരിൽ കള്ളപ്പണക്കാർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയും ഈ വാഹനങ്ങൾ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ ആധാർ ലിങ്കിങ്‌കൊണ്ട് വാഹനമേഖലയിലെ ദുരുപയോഗവും രാജ്യസുരക്ഷയുമൊക്കെ കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും കേരളം അതും അട്ടിമറിച്ചു.

