ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വാടക ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് കൂട്ടണം: ഷാഫി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഹയർസെക്കൻ‌ഡറി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശന പ്രതിസന്ധിയില്‍ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടി പ്രതിപക്ഷം. അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണമാണ്, പ്രവേശനത്തോതല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത്. ബാച്ചുകള്‍ പുനഃക്രമീകരിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.



ഹെലികോപ്റ്ററിന് നല്‍കുന്ന വാടക ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും സീറ്റ് കൂട്ടണമെന്നും ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. അശാസ്ത്രീയമാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ യൂണിറ്റായി കാണാതെ അതത് പ്രദേശത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും ഷാഫി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ 33,119 പ്ലസ് വണ്‍ സീറ്റുകള്‍ മിച്ചം വരുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. 71,230 മെറിറ്റ് സീറ്റ് ഒന്നാം അലോട്മെന്റിനുശേഷം ഒഴിവുണ്ട്. 16,650 പേര്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടും ചേര്‍ന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇതു കള്ളക്കണക്കാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.സി.സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

