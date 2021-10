‘അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്റെ കണ്ണിനു പകരമാവില്ല; തുറക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി’

തിരുവനന്തപുരം∙ ക്ലാസില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ അധ്യാപികയെറിഞ്ഞ പേന കൊണ്ടു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ശിക്ഷ കൊണ്ടുമാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ലെന്നു ഒരു കണ്ണിന്‍റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട അല്‍ അമീന്‍. കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ അര്‍ഹതപ്പെട്ട പലതും നഷ്ടപ്പെട്ട തനിക്ക് ജീവിതോപാധി അധികൃതര്‍ ഒരുക്കിത്തരണമെന്നാണ് കാട്ടാക്കട സ്വദേശി അല്‍ അമീന്‍റെ അഭ്യര്‍ഥന. അധികൃതര്‍ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ മേല്‍ക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അല്‍ അമീന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

16 വർഷം മുൻപുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതി മലയിൻകീഴ് ക‍ണ്ടല ഗവ. സ്കൂളിലെ മുൻ അധ്യാപിക തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി ഷെരീ‍ഫ ഷാജഹാനെ ഒരു വർഷം കഠിനതടവിനു ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ജഡ‍്ജി കെ.വി.രജനീഷ് വിധി‍ച്ചു. പിഴയൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു മാസം അധിക തടവും അനുഭവിക്കണം.

കാഴ്ചശക്തി പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ ഇടതുകണ്ണിനു മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ പകരമാകില്ലെന്നും ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികളാണ് തന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കേണ്ടതെന്നും അൽ അമീൻ പറഞ്ഞു. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ പി.സ‍യ്യദ് അലി–എ.സുമയ്യ ബീവി ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകനാണ് അൽ അമീൻ.

സംഭവമുണ്ടായി 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും അധ്യാപിക തിരിഞ്ഞു നോ‍ക്കിയിട്ടില്ല. അവർ പേന എറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വാദം. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കാൾ അവരുടെ നിഷേധാത്മക സമീപനമാണ് കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചതെന്ന് അൽ അമീൻ. ഒരിക്കലെങ്കിലും അവർ സംസാരിക്കുകയോ തന്നെ ആശ്വാസിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം വിഷമം തനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അൽ അമീൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് 24 വയസ്സായി. ലൈസൻസും പാസ്പോർട്ടും എടുക്കാനായി അധികൃതരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചയച്ചു. കൂലിപ്പണിക്കു പോലും ആരും വിളിക്കുന്നില്ല.

കണ്ട‍ല ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ 2005 ജനുവരി 18 ന് ഉച്ചയ്‍ക്കാണു സംഭവം. മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു അന്ന് അൽ അമീ‍ൻ. പേരു വിളിച്ചിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന പേന എടുത്ത് എറിയുകയായിരുന്നു. ക്ലാസി‍നിടെ പിൻബഞ്ചി‍ലിരുന്ന ആഷിഖ് എന്ന സഹപാഠി വിളിച്ചപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതിനാണ് അധ്യാപിക പേന എറിഞ്ഞത്. ഇടതു കണ്ണിൽ പേനയുടെ മുന തറച്ചു.

അധ്യാപകകരുടെ സഹായത്തോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തി. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം ഗവ.കണ്ണാശുപത്രിയി‍ലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. രാത്രി 11 ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. 14 ദിവസം ആശുപത്രിയി‍ൽ കിടന്നു. കാഴ്ചശേഷി പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. രണ്ടു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 10 വർഷം ചികിത്സിച്ചു. മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം ചെലവായി. കാശില്ലാത്ത‍തിനാൽ അഞ്ചു വർഷമായി ചികിത്സ മുടങ്ങി’– അൽ അമീൻ പറഞ്ഞു

