പത്തനംതിട്ട∙ പ്രണയത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയ യുവതിയെ ഭിഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. എരുമേലി സ്വദേശി ആഷിക്കിനെയാണ് വെച്ചൂച്ചിറ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. യുവാവ് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയെന്ന് യുവതി പരാതി നൽകി. സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണി.

English Summary : Threat agaiant woman who step back from love affair, youth in custody