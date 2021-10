ലിംഗനീതി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; ഹരിതയെച്ചൊല്ലി സഭയിൽ വാക്പോര്

തിരുവനന്തപുരം∙ മുസ്‍ലിം ലീഗിന്റെ വനിതാ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ ‘ഹരിത’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ ഭരണപക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്നു നിയമസഭയിൽ ബഹളം. സ്പീക്കർ ചോദ്യനമ്പർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. ചോദ്യോത്തരവേള ദുരുപയോഗം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ വേദിയാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നും ചോദ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നും സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന രീതിയില്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ് ഉള്ളതാണെന്നും സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ ചോദ്യം റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്നു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതോടെ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ ബഹളം തുടങ്ങി. ലീഗിനെയോ ഹരിതയെയോ പരാമർശിക്കാതെ, കരുതലോടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. സ്ത്രീവിരുദ്ധ നടപടിയിൽനിന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും മാറിനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്ങിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടാണു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നും, ചോദ്യകർത്താക്കൾ അതേ മാതൃക പിന്തുടരണമെന്നും സ്പീക്കർ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യം ചോദിച്ച പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ, ഹരിത വിവാദത്തിലേക്കു നേരിട്ടു കടന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷം എഴുന്നേറ്റു ബഹളം കൂട്ടി.

ഭരണപക്ഷത്തുനിന്ന് ‘ഇരിക്കെടാ’ വിളികളുയർന്നു. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉപചോദ്യത്തിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഊഴം വരുമ്പോൾ അനുവദിക്കാമെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ നിലപാട്. ഉപനേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മൈക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും ബഹളമായി. മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പി.കെ.ബഷീറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. ചിലർക്കിവിടെ പ്രത്യേക അവകാശമുണ്ടെന്നു ധരിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, നടപടിക്രമങ്ങളും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും ലംഘിക്കാൻ സ്പീക്കറുടെമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തരുതെന്നും താക്കീത് നൽകി. ബഹളം തുടരുന്നതിനിടെ ചോദ്യോത്തര വേള അവസാനിച്ചു.

ലീഗിന്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ എംഎസ്എഫിലെ വനിതാകൂട്ടായ്മയായ ഹരിതയിലെ ചില അംഗങ്ങളെ എംഎസ്എഫ് നേതാക്കൾ ലൈംഗികമായി അവഹേളിച്ചുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണു വിവാദമുണ്ടായത്. പാർട്ടിക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നു വനിതാ കമ്മിഷനു പരാതി നൽകിയതോടെയാണു വിഷയം പുറത്തെത്തിയത്. ലീഗിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ഹരിതയുടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

