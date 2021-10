‘ഷാറുഖിനായി പ്രാർഥിക്കുന്നു, എല്ലാം ശരിയാകും’; ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്

മുംബൈ ∙ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ അറസ്റ്റിലായത് ബോളിവുഡിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ മകൻ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്നാണ് ഷാറുഖ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. കേസിൽ താരപുത്രനെ കുടുക്കിയതാവാമെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആരാധകരുടെയും വിശ്വാസം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ട്വിറ്ററിൽ ‘വി സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് എസ്ആർകെ’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഷാറുഖിന്റെ കുടുംബചിത്രം പങ്കുവച്ചും ആരാധകർ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് അറിയാം, ഒരു ആരാധകനെന്ന നിലയിൽ ഷാറുഖിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു. എല്ലാം ശരിയാകും’- ഒരാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഷാറുഖിനും കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അതിനായി ഫാൻസ് എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണമെന്നും ട്വിറ്ററിൽ ചിലർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പിന്തുണച്ച് താരങ്ങളും...

സിനിമാ മേഖലയിൽനിന്ന് സൽമാൻ ഖാൻ, സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയവർ താരകുടുംബത്തെ പിന്തുണച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആര്യന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ സൽമാൻ മുംബൈയിലെ ഷാറുഖിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അൽപനേരം ഷാറുഖിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചെലവഴിച്ചാണ് താരം മടങ്ങിയത്. ബോളിവുഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെ ഓടുമെന്നും യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് വരെ നിശബ്ദരായി ഇരിക്കണമെന്നും സുനിൽഷെട്ടി പറഞ്ഞു.

‘റെയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിരവധി പേര്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ്. അവന്‍ (ആര്യൻ ) ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നത് അനുമാനം മാത്രം. കേസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്വാസം വിടാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം.’– സുനിൽ ഷെട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്ചയാണ് ആര്യൻ ഖാൻ (24) അടക്കം എട്ടുപേരെ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നിനിടെ എൻസിബി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ആര്യന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ അർബാസ് മെർച്ചന്റ്, മോഡൽ മുൺമുൺ ധമേച്ഛ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിട്ടും മറ്റ് 5 പേരുടെ അറസ്റ്റ് രാത്രിയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വച്ചതിനും ഉപയോഗിച്ചതിനുമാണ് കേസ്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആര്യൻ എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

നിയമനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്യൻ ഖാനോട് പിതാവ് ഷാറുഖ് ഖാൻ സംസാരിച്ചതായി എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഓഫിസിലെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ച താരം 2 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് മകനോട് സംസാരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച മുംബൈയിൽനിന്നു ഗോവയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട കോർഡിലിയ എന്ന കപ്പലിലായിരുന്നു ലഹരിവേട്ട.

English Summary: 'We stand with Shah Rukh Khan' trends on Twitter amid Aryan Khan’s drug controversy