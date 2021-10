ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നീ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടസ്സപ്പെട്ടതായി ഉപഭോക്താക്കൾ‌. ‘സോറി സംതിങ് വെന്റ് റോങ്’ എന്നാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു വെബ്സൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തു സംഭവിച്ചതാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

English Summary :WhatsApp, Instagram, Facebook Down For Users, Say Reports