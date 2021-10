ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നീ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടതായി ഉപഭോക്താക്കൾ‌. ‘സോറി സംതിങ് വെന്റ് റോങ് ’ എന്നാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വെബ്സൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

English Summary :WhatsApp, Instagram, Facebook Down For Users, Say Reports