മുംബൈ ∙ ആരാണു മുൺമുൺ ധമേച്ഛ? മുംബൈ തീരത്ത് ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്ന് കേസിൽ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായതോടെയാണു മുൺമുൺ ആരാണെന്ന് ഏവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയപ്പെട്ട പേരുകളിലൊന്നും ഇവരുടേതാണ്. മോഡലും സമൂഹമാധ്യമ സെലിബ്രിറ്റിയുമായ മുൺമുൺ ധമേച്ഛ, വ്യവസായ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്.

കേസിൽ എട്ടുപേരെയാണു നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വ്യവസായിയുടെ മകളാണു മുൺമുൺ. ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വച്ചതിനും ഉപയോഗിച്ചതിനുമാണ് കേസ്. ചാറ്റുകളടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആര്യൻ ഖാന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച മുംബൈയിൽനിന്നു ഗോവയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട കോർഡിലിയ എന്ന കപ്പലിലായിരുന്നു ലഹരിവേട്ട. രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്ന് എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരെപോലെ കയറുകയായിരുന്നു. കപ്പൽ പുറംകടലിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു വിരുന്ന്.



∙ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു, 39 വയസ്സ്



മോഡലായ മുൺമുൺ, മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ ജില്ലയിലെ തെഹ്‌സിൽ സ്വദേശിയാണ്. നിലവിൽ ഇവരുടെ ഈ വീട്ടിൽ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല. 39 വയസ്സുകാരിയായ മുൺമുണിന്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ വ‌ർഷമാണു മരിച്ചത്. അതിന് ഏതാനും നാൾ മുൻപായിരുന്നു പിതാവ് അമിത് കുമാർ ധമേച്ഛയുടെ മരണം. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള വിഷമത്തിൽനിന്ന് മോചിതയായി വരുമ്പോഴാണ് ലഹരിക്കേസിൽ അകത്തായത്. സഹോദരൻ പ്രിൻസ് ധമേച്ഛ ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്.



സാഗറിൽ സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മുൺമുണിനെപ്പറ്റി നാട്ടിൽ പലർക്കും പക്ഷേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളില്ല. കുറച്ചുകാലം ഭോപാലിൽ താമസിച്ച മുൺമുൺ, ആറു വർഷം മുൻപാണു സഹോദരനൊപ്പം ഡൽഹിയിലേക്കു താമസം മാറിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫോട്ടോ ഷെയറിങ് ഇടമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വളരെ സജീവമാണ് മുൺമുൺ. 11,000 ഫോളോവേഴ്സാണുള്ളത്. ലഹരിക്കേസിനു പിന്നാലെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുമുണ്ട്.

∙ ‘ജസ്റ്റ് സോ ഗ്രീൻ’

209 പേരെയാണ് ഇവർ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ‘ജസ്റ്റ് സോ ഗ്രീൻ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഉടുപ്പിട്ട പടം സെപ്റ്റംബർ 22ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അവസാനത്തെ ചിത്രം. വലിയ സെലിബ്രിറ്റികളൊന്നും ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അക്ഷയ് കുമാർ, വിക്കി കൗശൽ തുടങ്ങിയവരെ മുൺമുൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലഹരിക്കേസിനു പിന്നാലെ, മുൺമുണിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ താഴെ കമന്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടി. ചെറുവിഡിയോകൾക്കും റീലുകൾക്കും ആരാധകരുടെ ലൈക്കുകളുണ്ട്.

ഫാഷൻ ഷോകളിലെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മുൺമുൺ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോട്ടോഷൂട്ട്, സെൽഫി, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, ജന്മദിനാഘോഷം, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒപ്പമുള്ളതും പാർട്ടികളിലെയും അൽപവസ്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണു കൂടുതലായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആര്യനുമായി മുൺമുൺ നല്ല അടുപ്പത്തിലാണെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു. സംഘാടകർ തന്നെ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതാണെന്നും പണം അടച്ച് കപ്പലിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ആര്യൻ അന്വേഷണസംഘത്തോടു പറഞ്ഞത്.

ആര്യന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്ത് അർബാസ് സേത്ത് മർച്ചന്റും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ആര്യന്റെ മാത്രമല്ല, സഹോദരി സുഹാനയുടെയും സുഹൃത്താണ് അർബാസ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇയാളെ, ബോളിവുഡിലെ താരങ്ങളുടെ മക്കളടക്കം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നടന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെ മകന്‍ ബബ്ലി ഖാന്‍, നടി പൂജാ ബേദിയുടെ മകള്‍ അലയ, നടന്‍ ചങ്കി പാണ്ഡെയുടെ മകള്‍ അനന്യ പാണ്ഡെ, തുടങ്ങിയവർ ഇവരിൽ ചിലരാണ്. അഭിനേതാവ് കൂടിയായ അര്‍ബാസ്, അലയയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും ഗോസിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

