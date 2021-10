സമീർ വാങ്ക്ഡെ: ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ പേടിസ്വപ്നം; 17,000 കോടിയുടെ ലഹരിവേട്ട

മുംബൈ∙ സമീർ വാങ്ക്ഡെ– നികുതി വെട്ടിക്കുന്ന ‘പ്രമുഖരെയും’ ലഹരി മാഫിയയുമായി അടുപ്പമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന പേരുകളിലൊന്ന്. നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) മുംബൈ മേഖലാ ഡയറക്ടർ. ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരി വിരുന്നിനിടെ ആര്യൻ ഖാനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും കൊക്കെയ്ൻ, ഹഷീഷ്, എംഡിഎംഎ അടക്കമുള്ള നിരോധിത ലഹരിമരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതും വാങ്ക്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിബി സംഘമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിച്ച ലഹരി ഇടപാടുകളുടെയും ഗൂഢാലോചനകളുടെയും ചുരുളഴിച്ച സമർഥനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു വാങ്ക്ഡെ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ വിവിധ കേസുകളിലായി ഒട്ടേറെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പലരുടെയും വീടുകളിൽ പരിശോധനയും നടത്തി. നികുതിവെട്ടിപ്പു നടത്തിയ കുറ്റത്തിന് 2000 ൽ അധികം സെലിബ്രിറ്റികൾക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു ലഭ്യമായ വിവരം.

∙ ആരാണ് സമീർ വാങ്ക്ഡെ?

2008 ഐആർഎസ് ബാച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസറായി ആദ്യ പോസ്റ്റിങ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നാണയം ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വസ്തുവകകൾക്കു ക്ലിയറൻസ് നൽകാതിരുന്നതിലൂടെയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കാലയളവിൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പു നടത്തിയ 2,000ൽ അധികം സെലിബ്രിറ്റികൾക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ് സംവിധായകരായ അനുരാഗ് കശ്യപ്, രാം ഗോപാൽ വർമ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

∙ ലോകകപ്പും തടഞ്ഞുവച്ചു

2011 ക്രിക്കറ്റ് ൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ അൽപനേരം തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട് വാങ്ക്ഡെ. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടച്ചതിനു ശേഷമാണു സ്വർണത്തിൽ നിർമിച്ച ട്രോഫി ഇദ്ദേഹം വിട്ടു നൽകിയത്. 2013 ൽ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് ഇന്ത്യൻ റാപ്പ് ഗായകൻ മിക്കാ സിങ്ങിനെ വിദേശ കറൻസിയുമായി ഇദ്ദേഹം പിടികൂടിയിരുന്നു.

∙ എൻസിബിയിലേക്ക്

എൻസിബി സോണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ വാങ്ക്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ 17,000 കോടി രൂപ വില വരുന്ന ലഹരി ഉൽപന്നങ്ങളാണു കണ്ടെടുത്തത്. ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുത് ജീവനൊടുക്കിയതിനു പിന്നിലെ ലഹരി മാഫിയയുടെ ബന്ധം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതും ഈ കാലയളവിലാണ്. നടി റിയാ ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റിലേക്കു നയിച്ച ഈ കേസിൽ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരെ ഇദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

∙ ജോലിക്കിടെ ലഹരി മാഫിയയുടെ ആക്രമണം

കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ, കൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടെ വാങ്ക്ഡെയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിലെ 6 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഗുഡ്ഗാവിനു സമീപം ലഹരി മാഫിയ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ആക്രമത്തെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘ അക്രമം ഉണ്ടായാൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല.’

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ക്രൂസ്’ ഒടുവിലത്തെത്

8 മണിക്കൂർ നീണ്ട ദൗത്യത്തിന് ഒടുവിലാണ് വാങ്ക്‌‍ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആഡംബര കപ്പലിൽ ലഹരിവിരുന്നിനെത്തിയവരെ പിടികൂടിയത്. യാത്രക്കാരെന്ന മട്ടിൽ കപ്പലിൽ കയറിക്കൂടിയ എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മിന്നൽ നീക്കത്തിലാണ് ആര്യൻ ഖാൻ അടക്കമുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ കുടുങ്ങിയത്,

