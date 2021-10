ലഖിംപൂർ ഖേരി: ഒത്തുതീർപ്പിനു വഴങ്ങി, മൂന്ന് കർഷകരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു

ലക്നൗ∙ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിലെ പ്രതിഷേധിത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട 3 കർഷകരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിനു വഴങ്ങിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും എഫ്ഐആറിന്റെ പകർപ്പും വേണമെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കർഷകർക്കിടയിലേക്കു കാറിടിച്ചുകയറ്റിയതിനെത്തുടർന്ന് 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കൊലപാതകത്തിനു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കർഷകർക്കിടയിലേക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റിയെന്നാണു കേസ്. നാല് കർഷകരാണു സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചു. കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്തും സംസ്ഥാന പൊലീസും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മൂന്ന് കർഷകരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ധാരണയായത്. അതേസമയം വെടിയേറ്റു മരിച്ചതാണെന്ന ആരോപണമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു കർഷകന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും.

വെടിയേറ്റു മരിച്ചയാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡൽഹിയിൽ നടത്തണമെന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരുക്ക്, പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആഘാതം, തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം എന്നിവ കാരണമാണ് എട്ടു പേരും മരിച്ചതെന്നാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. തന്റെ മകൻ കാറിനടിയിൽപെട്ടാണു മരിച്ചതെന്നും ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യം മറച്ചുവയ്ക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട് 19 വയസ്സുകാരൻ ലവ്പ്രീത് സിങ്ങിന്റെ പിതാവ് സത്നം സിങ് പ്രതികരിച്ചു.

