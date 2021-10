കുഞ്ഞനന്തനെ കൊണ്ടുപോയ കാർ ആരുടെ? പാർട്ടികോൺഗ്രസ് വേദിക്കടുത്ത് കൊടി സുനി

കോഴിക്കോട്∙ ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് വീണ്ടും നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. 2014ലെ വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹർജികൾ ഒക്‌ടോബര്‍ 5നു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിയമ മേഖലകളിൽ വീണ്ടും ടിപി കേസ് നിറയുകയാണ്. സർവ സന്നാഹങ്ങൾക്കുമൊപ്പം അധികാരം കൂടി കൈപ്പിടിയിലിരിക്കെ സിപിഎമ്മും നിയമസഭയിൽ വരെ എത്തിയ പ്രകടനവുമായി ആർഎംപിയും ഒരിക്കൽ കൂടി മുഖാമുഖം വരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയുമുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ.സി.കെ.ശ്രീധരൻ കേസിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുന്നതായി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കു കത്തു നൽകിയത്. ഇതിനു പകരമായി സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകരായ ആരെയെങ്കിലും സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടിപിയുടെ ഭാര്യ കെ.കെ.രമയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കു കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

‘സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആരോഗ്യ കാരണത്താൽ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സർക്കാർ പുതിയ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അനുവദിക്കണം. നിലവിലെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ പ്രതിഭാഗം വക്കീലായിരുന്നു. അതിനാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ താൽപര്യം പരിഗണിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളെ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കണം’– എന്നാണു രമ കത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ പോരാ എന്നതും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് കേസ് ഹൈക്കോടതിക്കു മുൻപിലെത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യമെന്നു കെ.കെ.രമ പറയുന്നു.



കെ.കെ.രമ

നേരത്തെ ആർക്കെതിരായാണോ സംസാരിച്ചത് അവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്. പ്രതിഭാഗം വക്കീലായി ഇരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ എജിയാണ്. ഒരിക്കലും നിഷ്പക്ഷമായൊരു നീതി കിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. അതു പരിഗണിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കിത്തരാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട്. ഞാൻ കൊടുത്ത കത്ത് അവർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായമായി യുക്തിയില്ല. സർക്കാർ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും. തൽക്കാലം രണ്ടു മൂന്നു പേരുകൾ ആർഎംപി കൂടിയാലോചിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാളെ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കാമെന്നാണു വിചാരിക്കുന്നത്– രമ പറഞ്ഞു.



ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിന്റെ നിയമ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച ആളാണ് അഡ്വ.ടി.അസഫലി. അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ (ഡിജിപി) ചുമതല വഹിച്ച ആൾ. ടി.പി.വധക്കേസ് വീണ്ടും നിയമ വേദികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഓർമകൾ പങ്കിടുകയാണ് അസഫലി. ഒപ്പം കേസിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു...



പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കു നടത്താനാകുമോ കേസ്?

ടിപി കേസ് പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി സർവ സന്നാഹവും ഉപയോഗിച്ചു നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയ സിപിഎം ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സിപിഎം നിയമിച്ച പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് കൃത്യമായി കേസ് നടത്താനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ന്യായമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരിൽ പ്രമുഖർ പലരും അന്നു പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായവരാണ്. അവർ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പോലും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് സിപിഎമ്മിനെതിരായി എത്രത്തോളം നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.

അഡ്വ.ടി.അസഫലി

സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വച്ചത് യുഡിഎഫ് കാലത്താണ്. അന്നു ജാമ്യാപേക്ഷ മുതൽ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആരെയാണോ വയ്ക്കേണ്ടത് അയാളുടെ പേരും ബയോഡേറ്റയും സഹിതം അപേക്ഷ നൽകണം. ഒപ്പം ആ അഭിഭാഷകന്റെ സമ്മതവും വേണം. ആരെയെങ്കിലും വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി സർക്കാർ നടപടി എടുക്കണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ടിപി കേസിൽ നിലവിലെ സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തേ നിൽക്കൂ എന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ.

നിലവിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നല്ല കഴിവുള്ളയാളാണ്, അതിനാൽ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ന്യായം പറ‍ഞ്ഞു രമയുടെ ആവശ്യം വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിനു തള്ളാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സർക്കാർ തള്ളിയാൽ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വച്ചു തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു രമയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഹൈക്കോടതി സ്വാഭാവികമായും ആവശ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം വിചാരണക്കോടതി മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിവായതാണല്ലോ, അതിനാൽ പുതിയ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന ആവശ്യം തികച്ചും ന്യായമാണ്..



അന്വേഷിക്കപ്പെടാതെ ഗൂഢാലോചന

‘അന്നു ഭയങ്കര വാശിയിൽ നടത്തിയതു കൊണ്ടാണ് ആ കേസിൽ കുറച്ചു പ്രതികളെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചന ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. കുഞ്ഞനന്തനെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും ഒളിവിൽ പോകാൻ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ബൊലേറോ കാറിലാണ്. ആ കാറിനു പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.

ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഛായാചിത്രത്തിനു സമീപം കെ.കെ.രമ.

പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കൊടി സുനിയുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റേജിനു തൊട്ടടുത്താണ്. അക്കാലത്ത് ഞാൻതന്നെ മുൻകയ്യെടുത്ത് ഈ ഗൂഢാലോചന സിബിഐ അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെക്കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ വിജ്ഞാപനം സിബിഐക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. സിബിഐ അന്വേഷിക്കാതെ അനാസ്ഥ കാട്ടി.

എന്നാൽ ഈ കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊന്നും ആരും മെനക്കെട്ടില്ല. അതു കൃത്യമായി ഫോളോഅപ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഗുഢാലോചന നടത്തിയവരും പിടിയിലാകുമായിരുന്നു. വിജ്ഞാപനം ഇറക്കലായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാന പണി. അതിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ട്, അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, തുടങ്ങി എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനതു വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും വേണ്ട നിയമനടപടികൾ എടുത്തു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

കേസിലെ ശിക്ഷ പര്യാപ്തമായിരുന്നോ?

കൊടി സുനി അടക്കമുള്ള ഒന്നു മുതൽ 7 വരെയുള്ള പ്രതികൾക്കു വധശിക്ഷ നൽകാനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ആ കേസിലുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു പലരെയും വിട്ടയച്ചത് ശരിയായ നടപടിയായിരുന്നില്ല. അനൂപ് കുരുവിളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മിടുക്കും സാമർഥ്യവും കഠിനാധ്വാനവും ദൃഢനിശ്ചയവുമായിരുന്നു ആ കേസിന്റെ വിജയം. അത്രയും മികച്ച ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ എന്റെ 41 വർഷത്തെ അഭിഭാഷക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

സിപിഎമ്മിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്, വെല്ലുവിളി , ഭീഷണി അവസാനം അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു വരെ ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗ്ഥരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ഭേദഗതിക്കു വരെ അന്നു ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. സിപിഎമ്മിന്റെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തു കൊണ്ടാണ് ആ അന്വേഷണ സംഘം കേസ് അന്വേഷിച്ചു തീർത്തത്. അത്രയും മികച്ച അന്വേഷണ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്പ് പ്രതികളെ ഹാജരാക്കി ആ കേസ് ഇല്ലാതായി പോകുമായിരുന്നു.

അന്നത്തെ പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ ശക്തർ

നല്ല സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വച്ചു കേസ് വാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൈവിട്ടു പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ടി.പി. വധക്കേസ് പ്രതികൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ്. സർക്കാർ അവർക്കു നൽകുന്ന പിന്തുണ അത്ര വലുതാണ്. കുഞ്ഞനന്തനു 400 ദിവസത്തോളമാണു പരോൾ നൽകിയത്. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽതന്നെ സുഖചികിത്സ, ആയുർവേദ ചികിത്സ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ.

ഷാഫി എന്ന കൊടും ക്രൂരൻ പരോളിൽ ഇറങ്ങി റിസോർട്ടിൽ മദ്യപിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തു വന്നു. സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെല്ലാം പ്രധാന തെളിവുകൾ കൊടി സുനിയിലേക്കും സംഘത്തിലേക്കുമല്ലേ നീങ്ങുന്നത്? അകത്തിരുന്ന് എല്ലാ കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവർക്കു പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം വരുമാനം ജയിലിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുംബൈ അധോലോകത്തിൽ പോലും നടക്കുന്നുണ്ടാകുമോ? താലിബാനിൽ പോലും നടക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്.

കൊടി സുനി

ഇനി എന്താണ് കേസിന്റെ ഭാവി?

ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിചാരണക്കോടതിയിൽ വിട്ടുപോയ പ്രതികൾക്കു കൂടി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകണം. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശിക്ഷ കഠിനമാക്കണം. നല്ല പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ കേസിൽനിന്ന് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. കോടതി വിചാരിച്ചാൽ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. കോടതിക്കു മുൻപിൽ വരുന്ന വാദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമല്ലേ കോടതിക്കു വിധി എഴുതാൻ കഴിയൂ. കോടതിക്ക് ആവശ്യമായതു വാദഗതികളാണു പ്രധാനം. കേസിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആർഎംപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാകണം. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളാണു പ്രതികളുടെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കുക.

നിയമം വഴി കുരുക്കു മുറുക്കണം

അതിനിഷ്ഠൂരമായ അക്രമങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടു വരാൻ ഇതുപോലെ ശക്തമായ കേസു നടത്തി പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന പോംവഴി. കുറ്റം ചെയ്തവരും നേതൃത്വം നൽകിയവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നു വന്നാൽതന്നെ കുറേ പേർ ഇതിൽനിന്നു പിന്മാറും. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ജൂനിയറായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം അറിയുന്നത്. അന്നു പുലരുവോളം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ‌

ചന്ദ്രശേഖരൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അയാളെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിനുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടു വന്നു ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അവനുമായുള്ള സൗഹൃദം കൊണ്ടും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതു കൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്ത് കേസിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതു വരെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ടി.പി.കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

യുവ മോർച്ച നേതാവ് കെ.ടി.ജയകൃഷ്ണൻ മാഷിന്റെ കൊലപാതകവും ഇതുപോലെ അതിനിഷ്ഠൂരമായിരുന്നു. അടുത്തിടെ തലശ്ശേരിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. വലിയ ശരീരമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ. അയാൾ കെ.ടി.ജയകൃഷ്ണന്റെ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. അവൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ മുൻപിലിട്ടാണ് അന്നു കെ.ടി.ജയകൃഷ്ണനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആ കുരുന്നുകളുടെ മുൻപിൽ തുറന്നുവച്ച പുസ്തകത്തിലേക്കാണു ചോരയും മാംസവും ചിതറിത്തെറിച്ചു വീണത്. വേറൊരു ഭീകരവാദികളും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകമായിരുന്നു അത്.

ആ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു യുഡിഎഫ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടും അതിനു പിന്നാലെ പോയി സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തിക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാത്ത ബിജെപിക്ക് എന്ത് ആശയമാണുള്ളത്? ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരനെ പോലെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനും ഇനി തെരുവിൽ വെട്ടേറ്റു മരിക്കരുത്. അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഈ കേസ് നടത്തേണ്ടത്.

English Summary: Former Director-General of Prosecutions T. Asaf Ali Speaks About TP Chandrasekharan murder