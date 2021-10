ജനലുകളും ഉപകരണങ്ങളും മിന്നലേറ്റ് കത്തി; വീട്ടുകാര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

കോഴിക്കോട്∙ കനത്ത മഴയില്‍ കോഴിക്കോടിന്‍റെ മലയോര മേഖലയില്‍ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. ഒട്ടേറെ വീടുകള്‍ക്ക് മിന്നലേറ്റ് കേടുപാടുണ്ടായി. കാറ്റില്‍ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. മുക്കം മാങ്ങാപൊയില്‍ കൂവ്വപള്ളി ആമിനകുട്ടിയുടെ വീടിനാണ് മിന്നലേറ്റത്.



വീടിന്‍റെ അഞ്ച് ജനലുകള്‍, കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബ്, ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ കത്തിനശിച്ചു. വീട്ടുകാര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിസരത്തെ മറ്റു വീടുകള്‍ക്കും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ പി.ടി. ബാബുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു.



English Summary: Heavy rain cause extensive damage in the hilly region of Kozhikode