‘മോൻസന് ചെമ്പോല നൽകിയത് ഞാൻ; അത് സിനിമ ആവശ്യത്തിന്’

തൃശൂർ∙ ശബരിമല ചെമ്പോല മോന്‍സന് നല്‍കിയത് താനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് തൃശൂർ വെളിയന്നൂർ സ്വദേശി ഗോപാല്‍. ചെമ്പോല കൈമാറിയത് സന്തോഷിനാണ്. സിനിമ ആവശ്യത്തിനു നൽകിയതാണ്. ചെമ്പോലയിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധികാരം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമില്ല. വഴിപാടുകളെപ്പറ്റിയാണു ചെമ്പോലയില്‍ പറയുന്നതെന്നും ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

"ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ചെമ്പോലയാണ്. മൂന്നു കൊല്ലം മുൻപാണ് എന്റെ കൈയിൽ എത്തിയത്. കോലെഴുത്തിൽ ആയതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ചെമ്പോല വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. സന്തോഷ് എന്നയാളാണു സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി എന്റെ കൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത്. ചെമ്പോലയിൽ അധികാര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. വഴിപാടുകളെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇതു വിവാദമാക്കാൻ മാത്രം എന്താണുള്ളത്? ശബരിമലയിലെ നാളികേരം ഉടയ്ക്കാനും എടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന രേഖയാണ്. അല്ലാതെ അവിടത്തെ തന്ത്രിമാരെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമല്ല."-ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

English Summar: Monson case: thrissur native claimed he hand over the chembola to santhosh