മുംബൈ ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ലഹരിമരുന്നു വേട്ട നടത്തിയ ആഡംബരക്കപ്പൽ കോർഡിലയിൽ, ചില യാത്രക്കാർ ലഹരിമരുന്നുപയോഗിച്ച ശേഷം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നെന്നു സൂചന. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദത്തിൽ അവർ ജനാലച്ചില്ലുകൾ തകർത്തെന്നും അടിപിടിയുണ്ടാക്കിയെന്നും എൻസിബിക്കു വിവരം കിട്ടി. കപ്പൽ മുംബൈയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയ തിങ്കളാഴ്ച എൻസിബി മറ്റൊരു പരിശോധന കൂടി നടത്തിയിരുന്നു.

അതിനിടെ, ആര്യൻ ഖാനു ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചെന്നു കരുതുന്ന ശ്രേയസ് നായർ, ഓൺലൈൻ വഴി രഹസ്യമായി ഓർഡർ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ബിറ്റ്കോയിനാണ് വാങ്ങിയിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആര്യനും അർബാസ് മെർച്ചന്റുമായി പരിചയമുള്ള ശ്രേയസ് ഇവർക്കൊപ്പം വിരുന്നുകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ആഡംബര കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം പിൻമാറുകയായിരുന്നെന്നും എൻസിബി കരുതുന്നു. ആര്യന്റെയും അർബാസിന്റെയും വാട്സാപ്പിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ശ്രേയസിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.

ആഡംബര കപ്പലിൽ ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേരെക്കൂടി എൻസിബി അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേരെ നേരത്തേ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേസിലെ കൂടുതൽ കണ്ണികളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

ആര്യന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ എട്ടു പേരെയും വ്യാഴാഴ്ച വരെ എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. അറസ്റ്റിലായവരുടെ ഫോണുകളിൽ കോഡ് ഭാഷയിലുള്ള ചാറ്റുകളുണ്ടെന്നും വിദേശ ലഹരിസംഘങ്ങളുമായി ഇവർക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണസംഘം ആരോപിച്ചു.

English Summary : NCB received information that some passengers aboard the ship created a ruckus after consuming drugs