കൊച്ചി ∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പിന് അറസ്റ്റിലായ മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ കേസെടുക്കാനൊരുങ്ങി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തു കണ്ടെത്തിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലെ തിരിമറി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. എട്ടു വാഹനങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണവും കണ്ടം ചെയ്തതാണ് എന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർക്കു കൈമാറും. ഇയാളുടെ പക്കൽ കണ്ടെത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തേടി ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നോട്ടിസ് നൽകാനും അന്വേഷണസംഘം തീരുമാനിച്ചു.

മോൻസൻ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കായി എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചു എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ എത്ര രൂപയുടെ ത‍ട്ടിപ്പു നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടെ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെയെങ്കിലും തട്ടിപ്പു നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്ത വരുത്തുന്നതിനായാണു പരിശോധനകൾ. മോൻസന്റെ ഇടപാടുകളിൽ ഏറെയും പണമായാണ് എന്നതിനാലാണ് നേരിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നത്.



ഇയാളുടെ സഹായികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും വലിയ തുകകളുടെ ഇടപാടു വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി പട്ടിക തയാറാക്കി ബാങ്കുകളെ സമീപിക്കും. മോൻസന്റേത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്പനികളെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെയും രേഖകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനികളെന്ന് ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടതു തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.



മോൻസൻ മാവുങ്കൽ

ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ പേരിലായിരുന്നു പല തട്ടിപ്പുകളും നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പാലാ സ്വദേശി രാജീവന്റെ പരാതിയിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കും. മോൻസന്റെ വീട്ടിലെ പുരാവസ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഡിആർഡിഒ, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്നിവർ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനം. ഇതിലുള്ള തുടർ നടപടികൾ വൈകാതെയുണ്ടാകും.



English Summary: Motor Vehicle Department will take case against Monson Mavunkal for manipulation of vehicles