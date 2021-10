‘28 മണിക്കൂർ, എഫ്ഐആര്‍ ഇല്ലാതെ ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ; മോദി നിങ്ങൾ ലംഖിപുരിൽ പോകുമോ?’

ലക്നൗ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ‘28 മണിക്കൂറായി അങ്ങയുടെ പൊലീസ് എന്നെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വച്ചിരിക്കുന്നു. കര്‍ഷകരെ വാഹനം ഇടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ഇപ്പോഴും പുറത്ത്. എന്തുകൊണ്ട്? എഫ്ഐആര്‍ ഇല്ലാതെയാണ് കസ്റ്റഡി’– പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ ലംഖിംപുരിൽ കർഷകരെ വാഹനം ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രിയങ്ക പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ക്രൂരമായ കൃത്യം ചെയ്തവരെ പുറത്തിരുത്തി ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക മോദിയോട് ചോദിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി ലക്നൗവിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനെയും പ്രിയങ്ക വിമർശിച്ചു. ‘മോദിജി സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാനാണ് വരുന്നതെന്ന്. ആരാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത്? കർഷകരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത്. നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുകയും അവരുടെ മകനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്യം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ എന്തു ധാർമികതയാണ് ഉള്ളത്? ആ മന്ത്രി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിന് തുടരാൻ യാതൊരു ധാർമിക അവകാശവുമില്ല. മോദിജി നിങ്ങൾ ലഖിംപുർ ഖേരിയിലേക്ക് പോകുമോ?’–പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു



ഒന്നിനെയും ഭയക്കാത്ത യഥാര്‍ഥ കോണ്‍ഗ്രസുകാരിയാണ് പ്രിയങ്കയെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്ക സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനിടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കസ്റ്റഡിയിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കയാണ്. സീതാപുരിലെ ഹർഗാവിലെ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് പ്രിയങ്കയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

.@narendramodi जी आपकी सरकार ने बग़ैर किसी ऑर्डर और FIR के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है।



अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। क्यों? pic.twitter.com/0IF3iv0Ypi — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 5, 2021

മന്ത്രി അജയ് മിശ്ര രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇന്നു രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ലക്നൗവിൽ സമരക്കാർ പൊലീസ് ജീപ്പ് കത്തിച്ചു. ബുലന്ദ്ശഹറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കോലം പിടിച്ചെടുത്ത മഫ്തി പൊലീസുകാരനെ തല്ലിച്ചതച്ചു.

English Summary : "ModiJi, Will You Go To Lakhimpur Kheri?" Priyanka Gandhi, Arrested, Asks