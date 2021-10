തിരുവനന്തപുരം∙ പെട്രോളും ഡീസലും ജിഎസ്ടി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഭീമമായ നികുതി നഷ്ടത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 1963ലെ സംസ്ഥാന വിൽപന നികുതി നിയമ പ്രകാരമാണ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് പെട്രോളിന് 30.08 ശതമാനവും ഡീസലിന് 22.76 ശതമാനവും വിൽപന നികുതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ജിഎസ്ടി നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ചുമത്താവുന്ന പരമാവധി നികുതി 28 ശതമാനം ചുമത്തിയാൽപോലും സംസ്ഥാന വിഹിതം 14 ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭീമമായ നികുതി നഷ്ടത്തിന് ഇതു വഴിവയ്ക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയും ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന നികുതി നിരക്കിന് ആനുപാതികമായാണ് വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. കേന്ദ്രം നികുതി വർധനവ് വരുത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന നികുതികളിൽ മാത്രം കുറവ് വരുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല. നികുതി നിരക്കു കുറച്ചാൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനു വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ, ഓട്ടോ, ടാക്സി എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ധന നികുതി സബ്സിഡി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



വ്യവസായ വകുപ്പിലെ നിയമനത്തിനു പൊതുമേഖലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കും



തിരുവനന്തപുരം∙ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾക്കായി പൊതുമേഖലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി.രാജീവ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ നിയമ കരട് പൂർത്തിയായി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കും.



നേരത്തെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിയമനങ്ങൾ നേരിട്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തിരവുമായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ നവംബറോടെ ബോർഡ് നിലവിൽ വരികയും ഇതുവഴി നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർമാരുടെ നിയമനത്തിനായി റിട്ട.ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ നിയമനങ്ങൾക്കു യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾക്കു വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കാൻ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary : State may face huge tax loss if petrol diesel price included in GST, says P Rajeev in Assembly