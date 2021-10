സഭാതർക്കം: സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയേ മതിയാകൂവെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ സഭാതർക്ക വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയേ മതിയാകൂവെന്ന് ഹൈക്കോടതി. 1934ലെ ഭരണഘടനപ്രകാരം പള്ളികൾ ഭരിക്കപ്പെടണം എന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഭരണഘടന ലംഘിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും സഭയുടെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ അവകാശമുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ രണ്ടു സഭ ഇല്ലാതെയായി ഒരു സഭയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നു കോടതി ആവർത്തിച്ചു.

പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് പള്ളി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കോടതിക്ക് ഉദ്ദേശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറായില്ലെങ്കില്‍ പൊലീസ് നടപടി വേണ്ടി വരും. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതു കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് അവസാന മാർഗമാണ്. മറ്റു സാഹചര്യമില്ലാത്തപ്പോൾ വിധി നടപ്പാക്കാൻ കോടതിക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. ആരാധനാലയങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമിയല്ലെന്ന് ഇരു സഭകളും ഓർക്കണം. ആരാധനാലയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സഭാ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പതിവായി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർത്താറുള്ള കോടതി ഇന്നു സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചത്. കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന സർക്കാർ വാദത്തെ കാര്യമായി എതിർക്കാതിരുന്ന കോടതി, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ സഭാനേതൃത്വങ്ങള്‍ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറായില്ലെങ്കില്‍ പൊലീസ് നടപടി വേണ്ടി വരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കേസ് ഒക്ടോബര്‍ 26നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. അതു വരെ കേസില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പള്ളികളിലോ പരിസരത്തോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്നു നിർദേശിച്ചു. പൊലീസ് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. പള്ളികള്‍ക്കും വസ്തുക്കള്‍ക്കും സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. അതിനിടെ, കോടതിയില്‍ നാടകീയരംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. സഭാ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാൾ നടത്തിയ പരാമർശം കോടതിയെ അവഹേളിക്കുന്നതായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിനു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

