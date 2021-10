ലഖിംപുര്‍: പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആക്രമിച്ചു; ഭാഗ്യം കൊണ്ടു രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്

ലക്‌നൗ∙ ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണു രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി നേതാവ് സുമിത് ജയ്സ്വാൾ. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ വാഹനത്തില്‍നിന്നു സുമിത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറും തന്റെ സുഹൃത്തും രണ്ട് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നു പിന്നീട് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍നിന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും സുമിത് പറഞ്ഞു. സുമിത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആള്‍ക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുമ്പോള്‍ സുഹൃത്ത് ശുഭം, ഡ്രൈവര്‍ ഹരി ഓം എന്നിവരാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സുമിത് മൊഴി നല്‍കി. വടികളും കല്ലുകളുമായി ആള്‍ക്കൂട്ടം അക്രമാസക്തമായിരുന്നുവെന്നും 'ഖാലിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ്' മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയിരുന്നുവെന്നും സുമിത് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തല്ലിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും സുമിത് വ്യക്തമാക്കി. ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വാഹനം മുറ്റുള്ളവര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയതു ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സുമിത് പറയുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകന്‍ ആഷിഷ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റിയതാണ് നാലു കര്‍ഷകരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിനു ശേഷം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ രണ്ട് കേസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ പിന്‍ ടയറിനടിയില്‍ ഒരാള്‍ കുടുങ്ങിയതിന്റെയും സുമിത് ജയ്സ്വാൾ പുറത്തിറങ്ങി ഓടിപ്പോകുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

English Summary: BJP Leader Seen Leaving SUV Says Farmers Attacked Us, "Lucky To Survive"