24 മണിക്കൂറിൽ 18,833 പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ; 278 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 18,833 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇന്നലത്തേതിലും നേരിയ തോതിൽ വർധിച്ചു. 278 മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 4,49,538. നിലവിൽ 2,46,687 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

1.34 ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 24,770 പേർ കൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 3,31,75,656 ആയി. 97.94% ആണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്.



English Summary : 18,833 Fresh COVID-19 Cases In India In 24 Hours, Marginally Higher Than Yesterday