വധഭീഷണി; ഇടുക്കിയിലെ സിപിഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം

തൊടുപുഴ∙ അഴിമതിക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയതിന് സിപിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതാക്കള്‍ വധഭീഷണി മുഴക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി മുന്‍ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം. എം.കരുണാകരന്‍ നായരാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു പരാതി നല്‍കിയത്. സി.കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, വി.കെ. ധനപാല്‍, കെ.കെ. സജികുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണു പരാതി.

സിപിഐ വണ്ടൻമേട് മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് 80 വയസ്സുകാരനായ കരുണാകരൻ നായർ. വധശ്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പണം വാങ്ങി വഞ്ചിക്കൽ അടക്കം 18 പരാതികൾ ഈ മൂന്ന് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കരുണാകരൻ നായർ മുൻപു സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കും നൽ‌കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ നേതാക്കൾതന്നെ ശ്രമിക്കുന്നതായായാണ് ആരോപണം. തന്റെ വീടും പരിസരവും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: CPI former LC member files case on death threat against district commettee members