കനയ്യയ്ക്കു ശേഷം പപ്പു യാദവ്? ബിഹാറിൽ കരുത്തരാകാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം

പട്ന ∙ കനയ്യ കുമാറിനു പിന്നാലെ ‘ബാഹുബലി’ പപ്പു യാദവിനെ കോൺഗ്രസിലെത്തിക്കാൻ നീക്കം. ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണു കോൺഗ്രസ് പപ്പു യാദവിനെ സമീപിച്ചത്. പപ്പു യാദവിന്റെ പത്നി രഞ്ജിത് രഞ്ജൻ എഐസിസി സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ എംപിയുമാണ്.

തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജന അധികാർ പാർട്ടി – ലോക്താന്ത്രികിനെ കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്നു പപ്പു യാദവ് നിലപാടു പരസ്യമാക്കി. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനമെന്നു പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ ഈ മാസം 30നു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും പപ്പു യാദവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സിപിഐ നേതാവായ കനയ്യ കുമാർ പാർട്ടിയിലെത്തിയതു ഭൂമിഹാർ സമുദായത്തിലും യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു കോൺഗ്രസ്. ബിഹാറിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിൽ യാദവ മുഖമില്ലെന്ന കുറവു പരിഹരിക്കാൻ പപ്പു യാദവിലൂടെ കഴിയുമെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ബിഹാറിൽ ആർജെഡിയുടെ താങ്ങില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പാർട്ടിയാക്കി കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റുകയാണു പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ആർജെഡിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് 2015ൽ പപ്പു യാദവ് ജന അധികാർ പാർട്ടി – ലോക്താന്ത്രിക് രൂപീകരിച്ചത്. അഞ്ചു തവണ ലോക്സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പപ്പു യാദവിനു ആർജെഡിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെറുകക്ഷികളുടെ മുന്നണിയുണ്ടാക്കി മൽസരിച്ചെങ്കിലും ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നു.

