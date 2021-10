ലഹരി ഇടപാട്: ആര്യന്റെ അറസ്റ്റിൽ ബിജെപി ബന്ധം? മറുപടി പറയണമെന്ന് എൻസിപി

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെയും ലഹരി വസ്തു ഇടപാടിൽ കുറ്റാരോപിതനായ അർബാസ് മെർച്ചന്റിനെയും മുംബൈയിലെ നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിലേക്ക് (എൻസിബി) അനുഗമിച്ചത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണെന്നും എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലെന്നും എൻസിപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുമായ നവാബ് മാലിക്.



മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെയും ബോളിവുഡ് വ്യവസായത്തെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനായി ബിജെപിയും എൻസിബിയും ചേർന്നൊരുക്കിയ നാടകമാണ് ആര്യന്റെ അറസ്റ്റെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എൻസിബിയും ബിജെപിയും ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. ആര്യനൊപ്പം ഓഫിസിൽ എത്തിയവർ 9 സ്വതന്ത്ര ദൃക്സാക്ഷികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എൻസിബി പിന്നീടു പ്രതികരിച്ചു.

ആര്യനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിജെപി ഭാരവാഹിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മനീഷ് ഭാനുശാലി, സ്വകാര്യ ഡിക്റ്റക്ടീവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കെ.പി. ഗോസാവി എന്നിവരാണെന്നും മാലിക് ആരോപിക്കുന്നു. ആരോപണം സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കി.

കെ.പി. ഗോസാവി ആര്യനെ എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതും, മനീഷ് ഭാനുശാലി അർബാസ് മെർച്ചന്റിനെ എൻസിബി ഓഫിസിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വിഐപികൾ ഉൾപ്പെട്ട ‘നിർണായക’ ലഹരി ഇടപാടു കേസിൽ 2 സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെ ഇടപെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നും മാലിക് ചോദിച്ചു. ഇരുവരുമായുള്ള ബന്ധമെന്തെന്നു ബിജെപി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര്യന്റെ അറസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപും ആര്യനൊപ്പം ഗോസാവി ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത് എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻതന്നെയാണെന്നു കരുതി ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗോസാവി എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച് എൻസിബിയും കുറിപ്പിറക്കി. ‘മനീഷ് ഭാനുശാലിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാരിൽ ഒരാളാണ്. പ്രധാമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ, മറ്റു മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്’– മാലിക് ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിലുള്ള ബിജെപി എൻസിബിയുമായി ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെയും ബോളിവുഡ് വ്യവസായത്തെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണു നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

