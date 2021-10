ഗുജറാത്ത് തുറമുഖത്തുനിന്ന് ഹെറോയിൻ പിടിച്ച സംഭവം എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് മൂവായിരം കിലോയോളം അഫ്ഗാൻ ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്ത കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. ബുധനാഴ്ചയാണ് എൻഐഎ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്തുനിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന് 21,000 കോടി രൂപയോളം വിലവരും.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഹെറോയിന്‍ ഇറാനിലെ ബന്ദർ അബ്ബാസ് തുറമുഖത്തുനിന്നാണ് ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്തേക്ക് അയച്ചത്. ഐഎസിനും താലിബാനും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമായാണു ലഹരി എത്തിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മുൻ സർക്കാർ ഇവ നിരോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സജീവമാണ്.

ആദ്യ കണ്ടെയ്നറിൽനിന്ന് 1999.579 കിലോഗ്രാമും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് 988.64 കിലോഗ്രാമുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചെന്നൈ സ്വദേശികളായ മച്ചാവരം സുധാകറും ഭാര്യ ഗോവിന്ദരാജു ദുർഗപൂർണ വൈശാലിയും മുഖത്തിടുന്ന പൗഡർ എന്നവകാശപ്പെട്ടാണ് കണ്ടെയ്നറുകൾ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചത്.

