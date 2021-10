പ്രിയങ്കയുടെ കണ്ണുകൾക്കും ശബ്ദത്തിനും ഇന്ദിരയുടെ അതേ തീക്ഷ്ണത: ശിവസേന

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മുത്തശ്ശി ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ അതേ തീക്ഷ്ണതയെന്നു ശിവസേന. ലഖിംപുരിൽ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെയിലേക്കു മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം പാഞ്ഞുകയറി മരിച്ച കർഷകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ബിജെപിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്ന ലേഖനത്തിലാണു സേനയുടെ പരാമർശം.



ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭുപേഭ് ബാഗെൽ, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത്ത് സിങ് ഛന്നി എന്നിവർക്കു ലഖിംപുരിലേക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയിലെ ‘വിചിത്രമായ’ സംഭവമാണെന്നും ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാംനയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ എന്നതുപോലയുള്ള ശത്രുത രാജ്യത്തു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചോദ്യമുണ്ട്.

‘കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണു പ്രിയങ്ക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പ്രിയങ്കയ്ക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാം. അതേസമയം, രാജ്യത്തിനായി പല ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്യുകയും പാക്കിസ്ഥാനെ വിഭജിച്ചു ബംഗ്ലദേശ് ആക്കുകയും ചെയ്ത ആളായ ഇന്ദിരയുടെ ചെറുമകളാണു പ്രിയങ്ക. പ്രിയങ്കയെ അന്യായമായി തടവിൽവച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യം ഓർക്കണം.

തീക്ഷ്ണ സ്വഭാവമുള്ള നേതാവും പോരാളിയുമാണ് പ്രിയങ്ക. പ്രിയങ്കയുടെ കണ്ണുകൾക്കും ശബ്ദത്തിനും ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ അതേ തീക്ഷ്ണതയാണുള്ളത്’– ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

സിതാപുരിലെ പിഎസി കോംപൗണ്ടിൽ നോട്ടിസോ എഫ്ഐആറോ കൂടാതെ തന്നെ അനധികൃതമായി കസ്റ്റഡിയിൽവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വക്കീലിനെ കാണാൻപോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിനു പ്രിയങ്ക അടക്കം 10 പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതെന്നാണു യുപി പൊലീസ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അതേ സമയം പ്രിയങ്കയെ അപമാനിച്ചു എന്നാണു ശിവസേനയുടെ വാദം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബിജെപിയുടെ ഏതെങ്കിലും വനിതാ പ്രവർത്തകയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ വനിതാ വൊളന്റീയർമാരെ പാർട്ടി കൂട്ടത്തോടെ രംഗത്തിറക്കിയേനെ എന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. വനിതകള്‍ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് അവരുടേതായ വിശദീകരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഇന്ദിരയുടെ ചെറുമകൾക്ക് ഉണ്ടായ അക്രമം ഇതിൽപ്പെടില്ലെന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

ഞായറാഴ്ച ലഖിംപുരിൽ ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ മരിച്ച 8 പേരിൽ 4 കർഷകർ ഉൾപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളാണ് കർഷകരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത് എന്നാണ് ആരോപണം. ബിജെപി പ്രവർത്തകരെയും വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെയും പ്രതിഷേധക്കാർ തല്ലിക്കൊന്നെന്ന് മറു വിഭാഗവും പറയുന്നു.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിച്ചെന്നും രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം നിലനിർത്താൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം അനിവാര്യമാണെന്നും ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റൗത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

