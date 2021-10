മുംബൈ: ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിമരുന്നു കേസില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ബോളിവുഡ് താരം ഷാരുഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യനെ ഷാരൂഖിന്റെ മാനേജര്‍ പൂജ ദദ്‌ലാനി സന്ദര്‍ശിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാന്‍ അവര്‍ തയാറായില്ല. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആര്യന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ആര്യനില്‍നിന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്‍സിബി ശേഖരിച്ചതിനാല്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.



റെയ്ഡിനെത്തുമ്പോള്‍ ഷാരുഖിന്റെ മകന്‍ കപ്പലിലുണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ലഹരിപാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്‍സിബി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ക്രൂയിസില്‍ കയറുമ്പോള്‍ ആര്യന്‍ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ക്യാബിനില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം കണ്ടപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആര്യനൊപ്പം മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തില്‍നിന്നാണ് ഹാഷിഷ് കണ്ടെത്തിയത്. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അവര്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്നും മുതിര്‍ന്ന എന്‍സിബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

വമ്പന്മാര്‍ക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളാവും എന്‍സിബി ഇനി നടത്തുക. നാല് വര്‍ഷമായി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആര്യന്‍ എന്‍സിബിക്കു മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആര്യന്‍ ലഹരിമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആര്യന്റെ ചാറ്റ് വിവരങ്ങളും എന്‍സിബി തെളിവായി കോടതിലെത്തിക്കും. കപ്പലിലെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആര്യന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ചാറ്റില്‍നിന്നു വ്യക്തമാണെന്നാണ് എന്‍സിബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ആര്യന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ലഹരിയെക്കുറിച്ച് ആര്യനോടു വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മുമ്പും ആര്യന്‍ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ചാറ്റിലുണ്ടെന്നും എന്‍സിബി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്നാണ് ആര്യന്‍ സാധാരണയായി ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നത്. ചുരുക്കം ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഇടനിലക്കാരില്‍നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. സംഭവത്തില്‍ മറ്റ് ബോളിവുഡ് പ്രമുഖന്മാരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്‍സിബി അറിയിച്ചു.

