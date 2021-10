തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കാലത്ത് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർഥിയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിൽ ടി.സി. ഇല്ലാതെ ചേരാം എന്ന് നിർദേശം നൽകിയതായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. ചില സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്കു വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ടി.സി. ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം സെക്ഷൻ 5 (2), (3) അനുശാസിക്കും പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി.സി. നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ പ്രവേശനം നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Submission of TC is not required if self declaration is given