തേജ് പ്രതാപ് ആർജെഡിയിൽനിന്നു സ്വയം പുറത്തായി: ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ

പട്ന ∙ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് ആർജെഡിയിൽ നിന്നു പുറത്തായെന്നു പാർട്ടി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ ശിവാനന്ദ് തിവാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ആർജെഡി വിദ്യാർഥി വിഭാഗത്തിനു സമാന്തര സംഘടന രൂപീകരിച്ചതോടെ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നു സ്വയം പുറത്തു പോയെന്നു ശിവാനന്ദ് തിവാരി പറഞ്ഞു.



തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പാർട്ടി ഓഫിസിൽ വരാറില്ലെന്നും നേതൃയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും ശിവാനന്ദ് തിവാരി അറിയിച്ചു. ആർജെഡി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായിരുന്നു തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്. ഛാത്ര ജനശക്തി പരിഷത് എന്ന പേരിൽ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് വിദ്യാർഥി സംഘടന രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സംഘടനയുടെ ചിഹ്നമായി ആർജെഡിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചിഹ്നം ‘റാന്തൽ’ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് വിലക്കിയിരുന്നു.

ഇതേ തുടർന്നു സംഘടനയുടെ ചിഹ്നം ‘ഓടക്കുഴൽ’ ആണെന്നു തേജ് പ്രതാപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജയിൽ മോചിതനായ ലാലു യാദവിനെ ചിലർ ഡൽഹിയിൽ ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നു അടുത്തിടെ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് ഛാത്ര ജനശക്തി പരിഷത് യോഗത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തേജ് പ്രതാപിന്റെ ആരോപണം ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തന്നെ നിഷേധിച്ചു. സഹോദരന്റെ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു തേജസ്വി യാദവും മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Tej Prathap out of RJD, says National Vice President