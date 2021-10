ന്യൂഡൽഹി∙ ലഖിംപുർ ഖേരി സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിലും ബിജെപിയിലും തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുമായി ചർച്ച നടത്തി. ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ‌ കർഷകർക്കുനേരെ വാഹനമിടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവത്തിൽ അജയ് മിശ്രയുടെ മകനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അജയ് മിശ്രയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.

തനിക്കു മേൽ സമ്മർദമൊന്നുമില്ലെന്നാണു അജയ് മിശ്രയുടെ നിലപാട്. എന്തിനാണ് ഞാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കു മേൽ സമ്മർദമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ‌ സംഭവം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണോ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ആരൊക്കെയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്, അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും– അജയ് മിശ്ര ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ രാജിക്കുള്ള സാധ്യത സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ഞായറാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നാല് കർഷകരുൾപ്പെടെ എട്ടു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മന്ത്രിക്കൊപ്പം അകമ്പടിയായെത്തിയ കാറുകളിലൊന്നു കർഷകർക്കു നേരെ ഇടിച്ചു കയറിയെന്നാണു പരാതി. ഈ വാഹനം ഓടിച്ചതു മന്ത്രിയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയായിരുന്നെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. വാഹനം തന്റേതുതന്നെയാണെന്നു മന്ത്രി സമ്മതിച്ചെങ്കിലും മകൻ കാറിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ വാഹനം ഞങ്ങളുതാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ മകൻ അപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മകൻ മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു പരിപാടിക്കു നേതൃത്വം നല്‍കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയുമുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഫോൺ രേഖകളും ലൊക്കേഷനും പരിശോധിക്കാം. ആശിഷ് മിശ്ര അവിടെയുണ്ടായിരുന്നെന്നതിന് ആയിരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ തയാറാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കർഷകർ‌ക്കിടയിൽ ഭീകരർ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും അവരാണു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. എസ്‍യുവി വാഹനം കർഷകർക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ബിജെപി എംപി വരുൺ ഗാന്ധിയും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു.

