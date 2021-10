രാവണന്റെ വേഷം അവിസ്മരണീയമാക്കിയ നടൻ അരവിന്ദ് ത്രിവേദി അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ 1987ൽ ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രാമാനന്ദ് സാഗറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുരാണ പരമ്പരയായ രാമായണത്തിൽ രാവണന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ച നടൻ അരവിന്ദ് ത്രിവേദി (82) അന്തരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.

ദീർഘകാലമായി വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രാമായണത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറുകണക്കിന് ഗുജറാത്തി നാടകങ്ങളിലും സിനിമകളിലും അരവിന്ദ് ത്രിവേദി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിക്രമും ബേട്ടലും എന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയും അവതരിപ്പിച്ചു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ ഗുജറാത്തിലെ സബർകണ്ഠയിൽനിന്ന് മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 1991 മുതൽ 1996 വരെ അദ്ദേഹം ലോക്‌സഭാംഗമായിരുന്നു.



