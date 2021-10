വാഹനത്തിൽ 'ഭയ്യ' ഉണ്ടായിരുന്നു; ലഖിംപൂർ സംഭവത്തിൽ നിർണായക വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ കർഷകർക്കിടയിലേക്കു കാറിടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു വിഡിയോ കൂടി പുറത്ത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാവിന്റെ മൊഴി. അപകടത്തിന് ശേഷം ചോരയിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലായി മൈക്കിലൂടെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച വാഹനം മുൻ കോൺഗ്രസ് എംപിയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ യുവാവ് വാഹനത്തിന്റെ നമ്പറും പൊലീസിന് നൽകുന്നുണ്ട്.

ലക്നൗവിലെ ചാർബാഗ് സ്വദേശിയെയാണ് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. വാഹനത്തിൽ താനുൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താൻ പുറകിലായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറയുന്നു. ആരൊക്കെ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തനിക്കറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ പിന്നീട് വാഹനത്തിൽ 'ഭയ്യ' ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭയ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആശിഷ് മിശ്രയെയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഭയ്യയുടെ ആളുകളായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതെ എന്നാണ് ഇയാൾ മറുപടി നൽകിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർഷകർക്കിടയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുകയറ്റിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ദൃശ്യത്തിൽ മുൻസീറ്റിൽ ആരാണ് ഇരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആശിഷ് ആണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ്മിശ്ര രംഗത്തുവന്നു. ഈ വാഹനം തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും എന്നാൽ തന്റെ മകൻ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇതുകൂടാതെ അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആശിഷ് മിശ്രയുടെ ചിത്രങ്ങളും ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ആധികാരിത എത്രത്തോളമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

