തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഭർതൃസഹോദരന്റെ ക്രൂരത; പൊള്ളലേറ്റ യുവതി മരിച്ചു

പോത്തൻകോട് ( തിരുവനന്തപുരം) ∙ ഭർതൃസഹോദരൻ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീകൊളുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൊള്ളലേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്ന, പണിമൂല തെറ്റിച്ചിറ വൃന്ദ ഭവനിൽ വിജയന്റെയും മോളിയുടെയും മകൾ വൃന്ദ (28) മരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 10.30 നാണു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 29നു രാവിലെ 11നു കാവുവിളയിൽ വൃന്ദ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നിടത്തായിരുന്നു സംഭവം.

ഭർതൃസഹോദരൻ തെറ്റിച്ചിറ പുതുവൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ സിബിൻ ലാലിനെ (മക്കുട്ടൻ– 35 ) സംഭവശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇയാളെ ആറ്റിങ്ങൽ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് സബിൻ ലാലുമായി പിണങ്ങി അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം കാവുവിളയ്ക്കു സമീപം വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു വൃന്ദ. കുടുംബക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കെയാണ് ഭർതൃസഹോദരന്റെ ക്രൂരത.



English Summary : Woman who attacked by brother-in-law-dies while in treatment