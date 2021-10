വിലാസം ‘ജയിൽ’, മൊബൈൽ വഴി ക്വട്ടേഷൻ മുതൽ എന്തും; 5 വർഷം, പിടിച്ചത് 71 ഫോൺ!

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ പിടികൂടിയത് 71 മൊബൈൽ ഫോൺ!. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതി കൊടി സുനി അടക്കമുള്ളവർ ജയിലിൽനിന്ന് ഫോണിലൂടെ മാഫിയാ സംഘങ്ങളെ വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ വരുമാനം വലിയ രീതിയിൽ വർധിക്കുന്നു എന്നുമാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. തടവുകാരുടെ ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനാകാത്ത നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടി കൂട്ടിയാൽ 2017നുശേഷം ജയിലിലെത്തിയ ഫോണുകളുടെ എണ്ണം 200 കടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

ഭൂരിപക്ഷം ഫോണുകളും വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽനിന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വനിതാ ജയിലിൽനിന്ന് രണ്ടു ഫോൺ പിടികൂടി. സിം കാർഡ്, പവർ ബാങ്ക്, ബാറ്ററി, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്, യുഎസ്ബി കേബിൾ, ഡാറ്റാ കേബിൾ, കാർഡ് റീഡർ തുടങ്ങിയവയും വിവിധ ജയിലുകളിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായി ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൊലക്കേസ് പ്രതിയായി വിയ്യൂര്‍ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന റഷീദിന്റെ ഫോണിൽനിന്ന് തടവുകാർ 2021 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ 35 ദിവസം പുറത്തുള്ളവരുമായി സംസാരിച്ചത് മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം സെക്കൻഡാണെന്നു അടുത്തിടെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 5 ഫോണുകളിൽ ഈ സിം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഫോൺപോലും പിടിച്ചെടുക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം, ജയിലിനുള്ളിലെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ജീവനക്കാരും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. തടവുകാർക്ക് ജയിൽ അധികൃതർ ഒരുക്കിയ മുറിയിൽനിന്ന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമാണ് ഫോൺ ചെയ്യാൻ അനുമതി. ഈ വിളികൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. കോഫെപോസ തടവുകാർക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഫോൺ ചെയ്യാം. കോവിഡ് കാരണം സന്ദർശനവിലക്കു വന്നതോടെ മാസം 450 രൂപയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാം. നേരത്തെ ഇതു 250രൂപയായിരുന്നു.

∙ ഓരോ വർഷവും പിടിച്ചെടുത്ത ഫോണുകൾ

2017 – 12

2018 – 2

2019 – 16

2020 – 26

2021 – 15

ആകെ– 71

വിയ്യൂർ–27

കണ്ണൂർ –30

ഓരോ വർഷത്തെയും കണക്ക് ഇങ്ങനെ:

∙ 2017

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ– ഒരു ഫോൺ

കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ–3 ഫോൺ, സിം ഇല്ലാത്ത 5 ഫോൺ, 4 ഇയർഫോൺ

തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകാൽത്തേരി– ഒരു ഫോൺ

തുറന്ന ജയിൽ ചീമേനി–സിം കാർ‌ഡുള്ള ഒരു ഫോൺ, ഒരു ബാറ്ററി

ജില്ലാ ജയിൽ എറണാകുളം– ഒരു ഫോൺ

∙ 2018

സെൻട്രൽ ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം–ഒരു ഫോൺ

തുറന്ന ജയിൽ ചീമേനി–ഒരു ഫോൺ

∙ 2019

വിയ്യൂർ സെന്‍ട്രൽ ജയിൽ–10 ഫോൺ, ഒരു പവർ ബാങ്ക്

കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ–മെമ്മറി കാർഡുള്ള 2 ഫോൺ, 4 സിം കാർഡ്, സിം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോൺ

വനിതാ ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം–സിം കാർഡോട് കൂടിയ ഒരു ഫോൺ

തുറന്ന ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം–ഒരു ഫോൺ

തുറന്ന ജയിൽ ചീമേനി–ഒരു ഫോൺ

∙ 2020

വിയ്യൂർ സെന്‍ട്രൽ ജയിൽ–10 ഫോൺ

കണ്ണൂർ സെന്‍ട്രൽ ജയിൽ–12 ഫോൺ, 3 പവർ ബാങ്ക്, 1 യുഎസ്ബി കേബിൾ, 4 ഡാറ്റാ കേബിൾ, 2 കാർഡ് റീഡർ

വനിതാ ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം– സിം കാർഡോടുകൂടിയ ഒരു ഫോൺ

തുറന്ന ജയിൽ ചീമേനി–ഒരു ഫോൺ

സ്പെഷൽ ജയിൽ കാസർകോട്–സിം കാർഡുള്ള ഫോണും 3 ബാറ്ററിയും

∙ 2021

വിയ്യൂർ സെന്‍ട്രൽ ജയിൽ–7 ഫോൺ, 4 സിം

കണ്ണൂർ സെന്‍ട്രൽ ജയിൽ–7 ഫോൺ, ഒരു പവർ ബാങ്ക്, ഒരു കോഡ് വയർ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്

ജില്ലാ ജയിൽ വിയ്യൂർ–സിം കാർഡുള്ള ഒരു ഫോൺ

സബ് ജയിൽ കൊയിലാണ്ടി–ഒരു സിം കാർഡ്, ഒരു മെമ്മറി കാർഡ്



English summary: 71 phones seized from prisons in Kerala in last five years