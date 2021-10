ആലപ്പുഴ∙ മോതിരം പണയം വച്ചതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആനാവൂർ കൈതകോണം വീട്ടിൽ സതീഷ് (28) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില്‍ രണ്ട് പ്രതികള്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ. കോട്ടയം വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 19–ാം വാർഡ് അനീഷ് (35), വാഴപ്പള്ളി 16–ാം വാർഡ് പറാൽ കുഴിപറമ്പിൽ സദാനന്ദൻ (സദൻ- 61) എന്നിവരെ ജില്ലാ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി – 3 ജഡ്ജി ടി.എൻ.സീതയാണ് ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചത്.

English Summary: Life imprisonment for two accused in Alappuzha Satheesh Murder case