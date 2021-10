ലഖിംപുർ ഖേരി: കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്ക് സമൻസ്

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകനും പ്രതിയുമായ ആശിഷ് മിശ്രയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതായി യുപി പൊലീസ്. കേസിലെ അറസ്റ്റുകളെയും നടപടികളെയും കുറിച്ചു സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു ചോദിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു നീക്കം. ലഖിംപുർ ഖേരി സംഘർഷത്തിൽ കർഷകരുൾപ്പെടെ എട്ടുപേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സംഭവത്തിൽ ഉന്നതരായ പ്രതികളെ പൊലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്കിടെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആശിഷിനെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തത്. ‘ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്കു സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വേഗം ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ നടപടി വരും. ഞങ്ങൾ ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും’– ലക്നൗ മേഖലാ ഐജി ലക്ഷ്മി സിങ് എൻഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.



സംഭവത്തിൽ 13 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേരെ വ്യാഴാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർക്കിടയിലേക്കു കാറുകൾ ഇടിച്ചുകയറ്റിയതിനെത്തുടർന്നു 4 പേരും ഈ കാറുകൾ കത്തിച്ചതോടെ മറ്റു 4 പേരുമാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കർഷകരെ കൂടാതെ 3 ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ഡ്രൈവറുമാണു മരിച്ചത്. രണ്ട് എസ്‌യുവികളിലൊന്ന് ഓടിച്ചിരുന്നത് ആശിഷ് മിശ്രയാണെന്നു കർഷകർ ആരോപിച്ചു. സംഭവങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Minister's Son, Accused Of Running Over Farmers In UP, Summoned By Cops