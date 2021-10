തിരുവനന്തപുരം∙ ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 9വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം. നിലവിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ് ബെവ്കോ ഷോപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ബാധയ്ക്കു മുൻപുള്ള സമയക്രമത്തിലേക്കാണ് ബെവ്കോ പ്രവർത്തനം മാറ്റുന്നത്. നാളെ മുതൽ പുതുക്കിയ സമയം നിലവിൽവരും.

സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബവ്കോയെന്നും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഉത്തരവ് പു:നപരിശോധിക്കണമെന്നും വിദേശമദ്യ വ്യവസായ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ആർ.ശിശുകുമാർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Bevco Shop timings back to 10 AM to 9 PM