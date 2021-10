ഹരിയാനയിൽ കർഷകർക്കിടയിലേക്ക് ബിജെപി എംപിയുടെ കാർ പാഞ്ഞുകയറിയെന്ന് പരാതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ലഖിംപുര്‍ ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ, കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലേക്കു വീണ്ടും ബിജെപി ജനപ്രതിനിധിയുടെ വാഹനം പാഞ്ഞുകയറി ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റെന്ന ആരോപണവുമായി ഹരിയാനയിലെ കർഷകർ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെ, കർഷകർക്കിടയിലേക്കു ബിജെപി എംപി നായെബ് സൈനിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ കാറുകളിൽ ഒരെണ്ണം പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നെന്നാണ് ആരോപണം.

അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ കർഷകനെ അംബാലയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര സീറ്റിലെ ബിജെപി എംപിയാണ് നായെബ് സൈനി. പൊതു പരിപാടിക്കെത്തിയ എംപിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം തീർക്കുകയായിരുന്നു കർഷകർ. പരിപാടി അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം തിരികെപ്പോകുന്നതിനിടെ മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ വാഹനങ്ങളിലൊന്ന് പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ കർഷകരിൽ ഒരാളെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം.

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ലഖിംപുരിൽ കർഷക റാലിക്കിടയിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം പാഞ്ഞുകയറിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ 8 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതിനു ദിവസങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണു സമാന സ്വഭാവമുള്ള ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Hit By BJP MP's Car During Protest In Haryana, Allege Farmers, 1 Injured