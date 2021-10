ഒടുവിൽ തെറ്റുതിരുത്തി; കെട്ടിട നികുതി വിവരങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകം ഡേറ്റാബേസിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വീട്ടുകരം അടച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ യഥാസമയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്തതു കാരണം പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നു ഏറെ പഴി കേട്ട തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഒടുവിൽ തെറ്റുതിരുത്തലിന്. ഈ അർധവർഷം വരെ വസ്തു നികുതി (കെട്ടിട നികുതി) ഒടുക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഒരു മാസത്തിനകം രേഖപ്പെടുത്തും. കുടിശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പട്ടിക ഇതിനുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

തുടർന്നുള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ അടുത്ത മാസം 22 മുതൽ ഒരു മാസത്തോളം നീളുന്ന അദാലത്ത് സോണൽ ഓഫിസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. കെട്ടിട നികുതി ഒടുക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നടങ്കം നടത്തിയ സമരത്തിനൊടുവിലാണു തീരുമാനം. തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയും നികുതി വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോഴാണു ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ.



അതേസമയം, നികുതി വെട്ടിപ്പു നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് ബിജെപി, യുഡിഎഫ് കക്ഷികൾ അറിയിച്ചു. അവസാനം നികുതി അടച്ച രസീത് ഹാജരാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ അപ്‌ലോഡു ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു പകരം കോർപറേഷന്റെ പക്കലുള്ള ദിവസ കലക്‌‌ഷൻ റജിസ്റ്റർ, രസീത് ബുക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ച് എല്ലാ നികുതിദായകരുടെയും വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡു ചെയ്യാനാണു തീരുമാനം.



ഇതിനായി പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. തുടർന്നു കുടിശികയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് വെബ്‌സൈറ്റിലും വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക ഫോറം വിതരണം ചെയ്യും. മതിയായ രേഖകളോടെ അപേക്ഷ തിരികെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം 22 മുതൽ നടത്തുന്ന അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു.



ബിൽ കലക്ടർമാർ വഴിയും പ്രത്യേക ക്യാംപുകൾ വഴിയും നേരിട്ടും പണമടച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും കോർപറേഷനിലുണ്ട്. അതിനാൽ അവസാനം നികുതി അടച്ച രസീത് കൈവശമില്ലെന്ന പേരിൽ ആർക്കും കൂടുതൽ പണം അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നു മേയർ പറഞ്ഞു. നികുതിദായകരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനു സോണൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം.



English Summary: The details of those who have paid property or building tax will be recorded in the database within one month says Thiruvananthapuram Mayor