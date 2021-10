ലഹരി പാർട്ടി കേസിലെ ബിജെപി ബന്ധം; വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി

മുംബൈ∙ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരി പാർട്ടിക്കിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം (എൻസിബി) ബിജെപി ഓഫിസ് ഭാരവാഹിയും സ്വകാര്യ കുറ്റാന്വേഷകനും പങ്കടുത്തെന്ന ആരാപണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും എൻസിപി നേതാവുമായ നവാബ് മാലിക് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു.

കപ്പിലിലെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ്, സ്വകാര്യ കുറ്റാന്വേഷകൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കെ.പി. ഗൊസാവി, ബിജെപി ഭാരവാഹിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മനീഷ് ഭാനുശാലി എന്നിവർ വെള്ള നിറമുള്ള കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയതിനു ശേഷം എൻസിബി ഓഫിസിലേക്കു പോകുന്നതു വിഡിയോയിൽ കാണാം.

