മുട്ടുമടക്കി യുകെ; കോവിഷീൽഡ് സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇനി നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീനില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയിൽ പാഠം പഠിച്ച് യുകെ. കോവിഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ യുകെ അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും കോവിഡ് വാക്സീൻ മുഴുവൻ ഡോസും സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ ബ്രിട്ടനിൽ ക്വാറന്റീൻ വേണ്ട. വാക്സീനെടുത്ത ശേഷം ബ്രിട്ടനിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കമ്മിഷണർ അലക്സ് എല്ലിസ് പറഞ്ഞു.

യുകെ അംഗീകരിച്ച കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ എത്തിയാൽ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ വേണമെന്ന് യുകെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്തില്ല. മറുപടിയെന്നോണം, ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് പൗരന്മാർക്ക്, വാക്സീൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിഗണിക്കാതെ, 10 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.



ഇന്ത്യ, തുർക്കി, ഘാന എന്നിവയുൾപ്പെടെ 37 രാജ്യങ്ങളെയാണു പുതുതായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ ന്യൂയോർക്കിൽ യുകെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ലിസ് ട്രസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയി‍ൽ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് നിർമിത ഓക്സ്ഫഡ് അസ്ട്രാസെനക വാക്സീന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ കോവിഷീൽഡ് എടുത്തവർക്കു പോലും 10 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തിയതു വിവേചനമാണെന്നു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് ശൃംഗ്ല പറഞ്ഞു.



English Summary: No Quarantine For Fully-Vaccinated Indians Travelling To UK From Monday