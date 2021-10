കൊലപാതകത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ നിശബ്ദരാക്കാനാകില്ല: ബിജെപി എംപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുരിൽ കർഷകസംഘത്തിനു മേൽ വാഹനമിടിച്ചു കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിട്ട് ബിജെപി എംപി വരുൺ ഗാന്ധി. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയുടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരുൺ വീണ്ടും ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘‘വളരെ വ്യക്തമായ വിഡിയോ ആണിത്. കൊലപാതകത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ നിശബ്ദരാക്കാനാകില്ല. നിരപരാധികളായ കർഷകരുടെ രക്തം വീഴ്ത്തിയവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കണം. കർഷകരുടെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും സന്ദേശം പരക്കും മുൻപ് നീതി ലഭ്യമാക്കണം’’ – ട്വിറ്റിൽ വരുൺ കുറിച്ചു.

ലഖിംപുർ ഖേരിക്കു സമീപമുള്ള പിലിഭിത്തിലെ ബിജെപി എംപി കൂടിയാണ് വരുൺ. ലഖിംപുരിൽ ഇന്നലെയെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകരുടെ വസതികൾ സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപിയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ട്വീറ്റുമായി വീണ്ടും വരുണിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

