'മരണക്കുട': ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ കുട ചൂടരുത്; മുന്നറിയിപ്പ്‌

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരോ പുറകിൽ ഇരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ കുട തുറന്നുപിടിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശവുമായി മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ മഴക്കാലത്തു വർധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. മോട്ടർ വാഹന നിയമപ്രകാരം ഇങ്ങനെ കുടപിടിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നതു ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ വാഹന പരിശോധന സമയത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഗതാഗത കമ്മിഷണർ നിർദേശിച്ചു.

വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ കുടപിടിക്കുന്നത് അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കുട പിടിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും കാറ്റടിച്ചാൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുമെന്നിരിക്കേ, വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്യന്തം അപകടകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കും. വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് കാറ്റടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗവും കാറ്റിന്റെ വേഗവും കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ കിട്ടുന്ന വേഗത്തിലായിരിക്കും അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

വാഹനത്തിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്ററും കാറ്റിന്റേത് 30 കിലോമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ അത് കുടയിൽ ചെലുത്തുന്നത് മണിക്കൂറിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വേഗമായിരിക്കും. കുടയുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മർദ്ദവും കൂടും. ഒരു മനുഷ്യനെ വാഹനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു തെറിപ്പിക്കാനോ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകാനോ ഇത് ഇടയാക്കും. ഓടിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് കുട പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണ നഷ്ടം ഇരട്ടിക്കും. സീസണിലല്ലാതെ ചെറിയ ഇടവേളകളിലും കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Motor vehicle department to take strict action against using umbrella in two wheelers