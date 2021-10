പ്രണയക്കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ത്?; യഥാർഥ പ്രണയികൾ പങ്കാളിയെ കൊല്ലില്ല

പ്രണയത്തിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണെന്നു പറഞ്ഞവരൊന്നും കരുതിയിരിക്കില്ല അതിനു ചോരയുടെ മണം കൂടിയുണ്ടെന്ന്. കഴുത്തിൽ കുത്തേറ്റും നെഞ്ചിൽ വെടിയേറ്റും പ്രണയം മരിച്ചുകിടക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാല യൗവനത്തിന്റെ മനോഭാവമെന്തെന്ന ആശങ്കയിലാണു വർത്തമാന കേരളം. പ്രണയക്കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു വാർത്തയല്ലാതായി മാറുന്ന കാലമാണിത്. പാലായിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ കൊലപാതകവും കോതമംഗലത്ത് ഹൗസ് സർജന്റെ കൊലപാതകവുമെല്ലാം ഒരവസാനമായെങ്കിൽ‌ എന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നവരാണേറെ.

ഒരീച്ചയെയോ തുമ്പിയെയോ കൊല്ലുന്നതുപോലെ അത്രമേൽ നിസ്സാരമായി മനുഷ്യജീവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന മാനസിക വളർച്ചയില്ലാത്തവരുടെ നാട്ടിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നു പോലും സംശയം വരാം. വാർത്തകളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ. പ്രണയപ്പകയിൽ ജീവനെടുക്കപ്പെടുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പെൺകുട്ടികളാണ്. 2 വർഷത്തിനിടെ നമുക്കു ചുറ്റും സംഭവിച്ചത് ഞെട്ടിക്കുന്ന, എത്രയെത്ര മരണങ്ങളാണ്!



ഞെട്ടലുകളുടെ തുടർച്ചകൾ



2021 ജൂലൈയിലാണ് കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡെന്റൽ കോളജിലെ ഹൗസ് സർജൻ കണ്ണൂർ നാറത്ത് സ്വദേശിനിയെ യുവാവ് വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തലശ്ശേരി മേലൂർ സ്വദേശിയായ പ്രതി ജീവനൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയോ കാലം നീണ്ട ആസൂത്രണത്തിനൊടുവിൽ ബിഹാറിൽ പോയി തോക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു പരിശീലിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നു പിന്നീടറിഞ്ഞു.



മാനസ, രഖിൽ, മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്താനുപയോഗിച്ച തോക്ക്.

ഈയടുത്ത് പാലായിലെ കൊലപാതകവും ആസൂത്രണത്തിനു ശേഷമായിരുന്നെന്നാണു സൂചന. പ്രതി പുതിയ ബ്ലേഡ് വാങ്ങിയതും സുഹൃത്തിനയച്ച മെസേജുമെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ മുന്നൊരുക്കത്തോടെ തയാറാക്കിയതായിരുന്നു ആ ക്രൂരകൃത്യവും എന്നു കരുതേണ്ടിവരും. 2020 ജനുവരിയിൽ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട കോളനിയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽക്കയറി കഴുത്തറുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതിയായ 24 വയസ്സുകാരൻ ജീവനൊടുക്കിയതും ഇതിനോടു ചേർത്തുവായിക്കാം. 2019 ജൂണിൽ കായംകുളത്തിനടുത്ത് വള്ളികുന്നം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ സ്കൂട്ടറിൽ കാറിടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം വെട്ടിയും കുത്തിയും തീ കൊളുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്ന പ്രതി ജീവനൊടുക്കിയതും നമ്മെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്തയാണ്.



2019 മാ‍ർച്ചിൽ യുവാവ് നടുറോഡിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു വിദ്യാർഥിനിയെ തീകൊളുത്തിയത് ആരും അത്രവേഗം മറന്നുപോകുന്നതല്ല. സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ സംഭവ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരുടെയും മനസ്സാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതടക്കമുള്ള എല്ലാ ഹത്യകളുടെയും പിന്നിൽ അപക്വമായ പ്രണയം തന്നെയാണു വില്ലൻ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ കാലത്തെ പ്രണയങ്ങളിൽ ചിലതിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോരപ്പാടുകൾ വീഴുന്നത്? അവരൊക്കെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരായി മാറുന്നത്? അതറിയണമെങ്കിൽ പ്രണയത്തെ മനസ്സിലാക്കണം.



എല്ലാ പ്രണയവും പ്രണയമല്ല



നമുക്കു പ്രണയമെന്നു തോന്നുന്നതെല്ലാം പ്രണയമല്ലെന്നും യഥാർഥത്തിൽ പ്രണയമെന്താണെന്നു തിരിച്ചറിയുകയാണു വേണ്ടതെന്നും പറയുന്നു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ജി. സൈലേഷ്യ. ഇത്തരമൊരുപാടു പേരെ കൺമുന്നിൽ നിരന്തരം കാണുന്ന സൈലേഷ്യ പറയുന്നത് കേൾക്കുക:



ആറു തരം പ്രണയങ്ങളാണു നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

1. ഇറോസ്: ശാരീരിക ആകർഷണത്തിനാണു മുൻതൂക്കം. വൈകാരികമായിരിക്കും ഇടപെടലുകൾ. ആത്മാർഥത കുറവും ഹ്രസ്വകാല പ്രണയവുമായിരിക്കും.

2. ലുഡുസ്: ഭയങ്കര അധീശത്വ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു ഗെയിം പോലെ പ്രണയത്തെ കാണുന്നവർ. ഒന്നിനു പിന്നാലേ മറ്റൊന്ന് എന്ന തരത്തിൽ പ്രണയം തേടി സഞ്ചരിക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലേറെ പങ്കാളികളുണ്ടാകും ഇവർക്ക്.

3. സ്റ്റോർജ്: ദീർഘകാല സൗഹൃദത്തിനൊടുവിൽ പ്രണയത്തിലേക്കു മാറുന്നവരാണിവർ.

4. പ്രാഗ്മ: പ്ലേറ്റോണിക് ലൗ എന്നു പറയാറില്ലേ. തലച്ചോറു കൊണ്ടാകും ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രണയം. വൈകാരികതയോ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളോ കുറവായിരിക്കും.

5. അഗാപേ: അഗാധമായ പ്രണയമാണിത്. നിസ്വാർഥ സ്നേഹം. കാമുകി കൈവിട്ടുപോയാലും ‘മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ...’ എന്നു പാടും അവർ.

6. മാനിയ: ഇതാണു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസുകളിലെ പ്രണയം. അമിത ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്റേതു മാത്രമാണെന്ന ചിന്തയും. അസൂയാലുക്കളുമാകും ഇക്കൂട്ടർ. പക്ഷേ, ഇതു മൂന്നും പങ്കാളിക്ക് ഒരുതരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല.

ജി. സൈലേഷ്യ.

അപകടകാരിയാണ് ആറാമൻ

പ്രണയത്തിലെ ആറാം വിഭാഗമായ മാനിയയെക്കുറിച്ചു കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞാലേ വ്യക്തമാകൂ. ഇത്തരക്കാരുടെ മനോനില ഒട്ടും ഗുണകരമായിരിക്കില്ല. ചെറിയ പ്രായത്തിലേ ഉണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് അവരെ ഇങ്ങനെയാക്കുന്നത്. ആരെയും വിശ്വസിക്കില്ല ഇവർ. തന്നെ ഇട്ടിട്ടുപോകുമോ എന്നൊരു ഭയം എല്ലാക്കാലത്തും പങ്കാളിയോടുണ്ടാകും. ‘ശിഥില കുടുംബ’ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇതു കൂടുതൽ പ്രകടമാണെന്നാണ് അനുഭവം.

മറ്റുള്ളവരെ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാത്ത ഇവർക്ക് കരുണയെന്ന വികാരം ഉണ്ടാകില്ല. നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുമരിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കോറിവരയ്ക്കാനോ, പട്ടിയെ കല്ലെറിയാനോ വെറുതെ കിടക്കുന്ന പൂച്ചയ്ക്കിട്ടൊരു ചവിട്ടു കൊടുക്കാനോ ഒന്നും മടിയുണ്ടാകില്ല. തീ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രവണതയും കൂടുതലായിരിക്കും. ചെറുപ്പത്തിൽ കടലാസുകൾ കുനുകുനാ കീറിയിട്ട് കത്തിക്കാനൊക്കെ വ്യഗ്രത കാട്ടും. ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം ഇവർക്ക് വസ്തുകൾ (ഒബ്ജെക്ട്സ്) മാത്രമാണ്; അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഇവർക്ക് ഒന്നിലും കുറ്റബോധവുമുണ്ടാകില്ല. സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ കുട്ടിക്കാലത്തേ കണ്ടെത്തി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

‘നോ’ പറഞ്ഞു ശീലിപ്പിക്കണം



പാരന്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നതുതന്നെയാണ് പരമപ്രധാനം. ‘നോ’ പറയാതെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ ദോഷം ചെയ്യും. പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാടു മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്ന പങ്കുവയ്ക്കൽ ഓർമയില്ലേ? 6 മീറ്റർ തുണി വാങ്ങിയാൽ 6 മക്കൾക്കും ഒരേ പോലുള്ള ഷർട്ട്. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെത്തന്നെ. ഉള്ളതുകൊണ്ട് പരസ്പരം പങ്കുവച്ചുള്ള ജീവിതം. അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളോട് ഒരുപാടു ‘നോ’കൾ പറയേണ്ടിവരും. ഈ ‘നോ’യോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും കുട്ടികൾ ശീലിക്കും.



ചോദിച്ചാലെന്തും ഉടനടി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരുമ്പോഴും അതേ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും. ചോദിക്കുന്നതെന്തും കിട്ടേണ്ടത് തന്റെ അവകാശമാണെന്നായിരിക്കും അവന്റെ ധാരണ. ഒരു നിരാശയും താങ്ങാൻ അവർക്കാകില്ല. താൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾത്തന്നെ നടക്കണമെന്ന ശാഠ്യം മാനുഷികമല്ല, മൃഗീയമാണ്. സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടി ബോധവാനായിരിക്കും മനുഷ്യൻ. ‘നോ’കൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളാണ് ഭാവിയിൽ അവരെയോർത്ത് ഏറെക്കരയേണ്ടി വരിക. വളർച്ചയുടെ പ്രായത്തിൽ തീരെ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാകുന്നതെന്ന കാര്യവും മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചിരിക്കണം.



പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങളിലേക്കു നീളുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെന്നു കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ആധിക്യം കൂടുതലാണെന്നത് ഒരു കാരണമാകാം. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തീവ്രത കൂട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ലഹരിയാകും. ലൈംഗിക ഊർ‌ജവും അതിനുള്ള ത്വരയും ഉയർന്ന തോതിലാകും ഇത്തരക്കാർക്കിടയിൽ. പ്രണയ ‘മാനിയ’യും ലഹരിയും കൂടിച്ചേർന്നാൽ അതിനോളം വലിയ അത്യാപത്തു വേറെയില്ലെന്നാണ് അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പെൺകുട്ടിക്കെന്താ ‘നോ’ പറഞ്ഞാൽ



പ്രണയത്തിലകപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പങ്കാളിയോട് ‘നോ’ പറയാനും അവകാശമുണ്ട്. അതു പരിചയപ്പെട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമായാലും അതിലേറെയായാലും. തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതിൽ എന്താണു കുഴപ്പം? അല്ലെങ്കിൽ, ജീവിതം മുഴുവൻ നീളുന്ന ഒരു കുരുക്കായല്ലേ അതു മാറുക? തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പെൺകുട്ടിക്കുമുണ്ട് എന്നു പല കാമുകരും മറന്നുപോകുന്നു. ഒരിക്കലും ചേർന്നുപോകാത്തൊരാളോട് കൂട്ടുചേരുക എന്ന ആത്മഹത്യാപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പഴയകാല നായികമാരല്ല ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ. വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള, തന്റേടത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ കാലമാണിത്.



ബോധവൽക്കരണം പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജിലെ കൗൺസലിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കലാ മോഹൻ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ സങ്കീർണമാണ്. അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ വല്ലാതെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. പുറത്തിറങ്ങാതെ, ആളുകളെ കാണാതെ മുറികളിൽ തളച്ചിടപ്പെടുകയാണവർ. ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കലാണ്. ആൺകുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നതു കാണാറില്ല.

പ്രണയം നിരസിക്കാൻ പെൺകുട്ടിക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഓരോ ആൺകുട്ടിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം നരഹത്യകളുണ്ടാകില്ല. നിരാസം (റിജക്‌ഷൻ) കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പര്യാപ്തരാക്കും വിധമുള്ള ചർച്ചകൾ കലാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലുമുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സിലബസുകളിലും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളോട് ഓൺലൈനിലും മറ്റും വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ കുട്ടികളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള കമന്റുകൾ അതു വായിക്കുന്ന കുട്ടികളിലും പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കും.



കലാ മോഹൻ.

‘അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചതു കൊണ്ടല്ലേ അവനങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും’ ‘അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നു കേട്ടപ്പോൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലെന്നും’ ഒക്കെയുള്ള കമന്റുകൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കാണു നയിക്കുക. മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നതിലോ വളർത്തുദോഷം എന്ന വാക്കിലൊതുക്കുന്നതിലോ കാര്യമില്ല. മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാമെന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി മിടുക്കരായ കാലമാണിത്. ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക്. വടിയുമായി കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നതാണ് പരിഹാരമെന്നു കരുതരുത്.



അവരുടേതായ നല്ല സമയങ്ങൾ (ക്വാളിറ്റി ടൈം) അവർക്കു കൊടുക്കണം. കുട്ടികളുമായി നല്ല അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുകയും അവരെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും മാതാപിതാക്കളോട് കള്ളം കാണിക്കുകയോ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുയോ ചെയ്യില്ല. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കലാലയങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടണം. നമ്മുടെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല അവർക്കു ചുറ്റം നടക്കുന്നതെന്തെന്നും കൂടി അറിയാൻ ഈ നിരന്തര ബന്ധം സഹായിക്കും. കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ സഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതും ഗുണകരമാണ്.

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ‘അനർഘനിമിഷ’ത്തിൽ നിന്നാണിത്:

‘ആ പൂവ് നീയെന്തു ചെയ്തു ?’

‘ഏതു പൂവ് ?’

‘രക്തനക്ഷത്രം പോലെ കടുംചെമപ്പായ ആ പൂവ് ?’

‘ഓ... അതോ ?...’

‘അതേ. അതെന്തു ചെയ്തു?’

‘തിടുക്കപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്തിന്?’

‘ചവിട്ടിയരച്ചുകളഞ്ഞോ എന്നറിയുവാൻ...’

‘കളഞ്ഞുവെങ്കിലെന്ത് ?’

‘ഓ... ഒന്നുമില്ല. എന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു അത്.’

ഇതു യഥാർഥ പ്രണയികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഹൃദയം മാത്രമല്ല, ശരീരം കൂടി ചവിട്ടിയരച്ചു കളയുന്നവർക്ക് ഇതു ബാധകമല്ല. ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയവും ദീർഘായുസ്സുള്ള പ്രണയികളും ഉള്ള ‘ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാ’കാൻ മാനസികാരോഗ്യവും അതിപ്രധാനമാണ്.



