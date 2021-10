500, 2000 രൂപ നോട്ടുകളിൽനിന്ന് ഗാന്ധിചിത്രം നീക്കണം; മോദിയോട് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ 500, 2000 രൂപ നോട്ടുകളിൽനിന്നു നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തെഴുതി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ. അഴിമതിക്കും കൈക്കൂലിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണു രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഭരത് സിങ് കുന്ദൻപുർ ആരോപിക്കുന്നത്.

‘ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടോ 5, 10, 20, 50, 100, 200 നോട്ടുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. കാരണം പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇവ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാവങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണു പ്രവർത്തിച്ചത്. ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ 500, 2000 രൂപ നോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും അഴിമതി വ്യാപിച്ചു.



ഗാന്ധി സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. അതിനാൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകളിൽനിന്നു നീക്കണം. ഈ നോട്ടുകൾ കൈക്കൂലിക്കും ബാറുകളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തും രാജസ്ഥാനിലും അഴിമതി കേസുകൾ കൂടുകയാണ്. 2019 ജനുവരി മുതൽ 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ 616 അഴിമതി കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി 2 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു’–കത്തിൽ എംഎൽഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



