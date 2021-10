തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു സ്കൂള്‍ തുറക്കാനുള്ള മാര്‍ഗരേഖ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നു പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കരട് അംഗീകരിച്ചാൽ ഉടൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കും.

നവംബർ ഒന്നിനു സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ വിശന്ന് സ്കൂളിൽ ഇരിക്കരുതെന്ന് സർക്കാറിനു നിർബന്ധമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പറ​ഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണമുണ്ടാകണം എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം തയാറാക്കാനും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള നടപടി സ്കൂൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണം.

സ്കൂളുകളിൽ സോപ്പ്, സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കും. കുട്ടികളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് അളക്കാൻ തെർമൽ സ്കാനറുണ്ടാകും. ഓരോ സ്കൂളിലും ഓരോ ഡോക്ടറുടെ വീതം സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ബെഞ്ചിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിലാവും ക്രമീകരണം. അവധിദിനമല്ലാത്ത ശനിയാഴ്ച അടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാവും കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുക. അതിനായി ബയോ ബബിൾ രീതിയിൽ സംവിധാനമൊരുക്കും. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, കുട്ടികൾ എത്തുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കാനും അണുവിമുക്തമാക്കാനുമുള്ള നടപടിയെടുത്തതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.





English Summary: Guidelines for school reopening to be issued today, says minister Sivankutti