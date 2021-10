ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കര്‍ഷകരുടെ മരണത്തെ അപലപിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ബിജെപി എംപി വരുണ്‍ ഗാന്ധിയെയും മാതാവ് മനേക ഗാന്ധിയേയും 80 അംഗ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ബിജെപി. കൊലപാതകത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ നിശബ്ദരാക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വരുണ്‍ ലഖിംപുരില്‍ കര്‍ഷകസംഘത്തിനു മേല്‍ വാഹനമിടിച്ചു കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കിട്ടിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയുടെ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരുണ്‍ വീണ്ടും ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

''വളരെ വ്യക്തമായ വിഡിയോ ആണിത്. കൊലപാതകത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ നിശബ്ദരാക്കാനാകില്ല. നിരപരാധികളായ കര്‍ഷകരുടെ രക്തം വീഴ്ത്തിയവര്‍ ഉത്തരവാദിത്തം ഏല്‍ക്കണം. കര്‍ഷകരുടെ മനസ്സില്‍ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും സന്ദേശം പരക്കും മുന്‍പ് നീതി ലഭ്യമാക്കണം'' - ട്വിറ്റില്‍ വരുണ്‍ കുറിച്ചു.

ലഖിംപുര്‍ ഖേരിക്കു സമീപമുള്ള പിലിഭിത്തിലെ ബിജെപി എംപി കൂടിയാണ് വരുണ്‍. ലഖിംപുരില്‍ ഇന്നലെയെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കൊല്ലപ്പെട്ട കര്‍ഷകരുടെ വസതികള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപിയെ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ട്വീറ്റുമായി വരുണ്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary:Varun Gandhi, mother Maneka Gandhi removed from top BJP body after his tweets condemning farmers' killing in UP